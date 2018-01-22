O HABERE TEPKİ!

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Kilis İl Başkanlığında partililer ile bir araya geldi. Akdağ, burada yaptığı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı en başta kendi sınırlarımızın güvenliğini korumak ve kendi halkımızın güvenliğini sağlamaktır. Harekatın iki ana amacı vardır. Birisi sınırlarımızı ve insanımızı korumak, ikincisi ise hemen yanı başımızda komşularımıza yapılan zulmü durdurmaktır. Birleşmiş Milletler'in toplanacağı bir günde aslında o toplantının burada olmasını isterdik. Dostlarımızın ve müttefiklerimizi Türkiye'nin bu haklı davasında Türkiye'nin yanında durmaya çağırıyoruz. Türkiye’ye düşmanlık eden terör grupları da hak ettikleri gibi karşılığını alıyorlar. Şunu da belirtmek isterim, Türkiye Cumhuriyeti bu operasyondan yüzünün akıyla çıkacaktır" dedi.



Kuzey Kıbrıs'taki gazetenin haberine tepki



Kuzey Kıbrıs'taki bir gazetede yer alan Afrin haberini de değerlendiren Akdağ, "Kuzey Kıbrıs'ta bir gazetede ‘Kıbrıs'a barış harekatı Suriye’ye Zeytin Dalı Harekatı Türkiye’den bir işgal harekatı daha' gibi ifadelerin yer aldığı haber çıktı. Şimdi bu şerefsiz ve ahlaksızlara bakarak Türkiye basınında Kıbrıs'taki kardeşlerimizle ilgili bazı bazı olumsuz haberlerin yayınlandığını gördük. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum, Kıbrıs Türkiye'nin ana vatanı ile beraberdir. Biz Kilis'te ne hissediyorsak Kıbrıs Türkleri de aynı hissiyat içerisindedirler. Bu marjinal gruplar bu ahlaksızlar Türkiye’deki basınımızın da yanıltmamalıdır. Bu şerefsizler tarihin önünde mahkum olmuştur. Ve bu şerefsizliğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yargısı tarafından gereğinin yapılarak cezasının vermesini istiyoruz" dedi. busabahmalatya.com