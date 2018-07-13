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O habere başkandan açıklama

Hekimhan Belediye Başkanı AliseydiMillioğulları, “Hekimhan Belediye Başkan Yardımcısının makam aracı kaza yaptı” başlıklı haberler hakkında basın açıklaması yaptı

O habere başkandan açıklama

Hekimhan Belediye Başkanı AliseydiMillioğulları, “Hekimhan Belediye Başkan Yardımcısının makam aracı kaza yaptı” başlıklı haberler hakkında basın açıklaması yaptı

13 Temmuz 2018 Cuma 13:26
O habere başkandan açıklama

Başkan Millioğulları, “Hekimhan Belediyesinin bir aracıyla ilgili bazı haberler çıktı. Ben bunun gerçek yönünü açıklamak istiyorum. Biz İstanbul Ataşehir Belediyesi ile kardeş belediyeyiz. Kardeş belediye bizim yollarımızı düzeltmek amaçlı greyder vermişti, Ataşehir Belediyesinin personeli olan ve bu greyder sürücüsü Murat Çoban aslen Hekimhanlı, hemşerimiz bir yakını öldüğü için bizden araç istemişti. Bizde aracı verdik. Yanında başka bir arkadaşla beraber maalesef bu kişi alkol almış ve kaza yapmış. Bu kişi görevini kötüye kullanmıştır. Hem Hekimhan Savcılığına hem de Hekimhan Emniyet müdürlüğüne konu hakkında yazı yazdım. Murat Çoban isimli bu şahıs bizden araç istedi ve durumu baştan sona onlara da anlattım. Gerekli tutanakları tuttuk. Yetkililere verdik. Bu şahıs Ataşehir Belediyesi’nin çalışanı ve maaşını Ataşehir Belediyesinden alıyor. Fakat alkol kullanmış ve aracı devirmiş. Sonuçta kaza yaptığı araç resmi bir araç. Büyük ihtimalle görevini kötüye kullanmaktan ötürü görevine son vereceğiz” sözlerini kaydetti. (Bülten) ( busabahmalatya.com )

Anahtar Kelimeler:
Hekimhan Belediye Başkanı AliseydiMillioğullarıMalatya
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