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O evler temizlendi ama…

Yeşiltepe’de bulunan evlerdeki çöpleri temizledi. Tonlarca çöpün çıkarıldığı evlerdeki temizlikten memnun olduklarını ifade eden mahalle sakinleri, bunun yeterli olmadığını dile getirerek, şahsın tedavi edilmesi gerektiği sözlerini yinelediler.

O evler temizlendi ama…

Yeşiltepe’de bulunan evlerdeki çöpleri temizledi. Tonlarca çöpün çıkarıldığı evlerdeki temizlikten memnun olduklarını ifade eden mahalle sakinleri, bunun yeterli olmadığını dile getirerek, şahsın tedavi edilmesi gerektiği sözlerini yinelediler.

29 Haziran 2018 Cuma 10:41
O evler temizlendi ama…

Yeşiltepe Gazi Mahallesi Medeniyet Caddesi’nde yer alan 2’şer katlı 2 binanın içerisinde yığın yığın çöp bulunduğunu önceki günkü sayımızda “YEŞİLTEPE’DE ÇÖP EVLER” başlığıyla duyurmuş, akli dengesi bozuk olan bir vatandaşın evlerini çöplerle doldurması cadde sakinlerinin tepkisine neden olduğunu dile getirmiştik. Dün ise Yeşilyurt Belediyesi olaya el atarak, çöp evlerde bir temizlik yaptı ve tonlarca çöpü kepçe ve kamyonlar aracılığıyla temizledi.

Yeşilyurt Belediyesi’nin çöp evlerdeki çöplerin kaldırmasından sonra yine gazetemize konuşan mahalle sakinleri Yeşilyurt Belediyesi’nin yaptığı işten memnun olduklarını ifade ederek, belediyeye teşekkürlerini ilettiler.

BUNDAN SONRA DA OLACAK

Çöplerin temizlenmesinin koku, fare ve sinekten bir nebze olsun rahat edeceklerini belirten mahalle sakinleri, “Temizlikten sonra bir süre rahat edeceğiz ama bu çözüm değil. Şahıs tekrar belli bir süre sonra evleri çöple dolduruyor. Temizlik önemliydi ama esas olan şahsın tedavi edilmesi. İleriki zamanda yine evler çöplerle dolacak ve yine ortalığı fare, sinek ve pis koku kaplayacak. Bu hep böyle oldu, bundan sonra da olacak. Önemli olan şahsın bu işi bir daha yapmaması. Bunun için tedavi şart” diye konuştular.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Yeşiltepeçöp EvlerTemizlik
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