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“O apoleti millet taktı!”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir’de düzenlediği mitingde CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’yi eleştirerek, "Bay Muharrem İnce o komutanlarımızın apoletini sökemezsiniz. O apoleti onlara millet taktı” dedi.

“O apoleti millet taktı!”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir’de düzenlediği mitingde CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’yi eleştirerek, "Bay Muharrem İnce o komutanlarımızın apoletini sökemezsiniz. O apoleti onlara millet taktı” dedi.

08 Haziran 2018 Cuma 15:48
“O apoleti millet taktı!”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nevşehir’de düzenlediği mitingde CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’yi eleştirdi. Erdoğan, “Bay Muharrem İnce o komutanlarımızın apoletini sökemezsiniz. O apoleti onlara millet taktı. Benim katılmış olduğumu toplantıda Türkiye Sanatkarlar Odasının bir iftar yemeğindeydim. İsmail Metin Paşa Malatya protokolünden olan bir insan olarak katılmıştı. Ben kimim? Ben başkomutanım. Ama beyefendi rahatsız oldu. Bay Muharrem önce bunu öğren, sen çıkarak bile olamadın. Benim milletim sana icazet vermez. Bunlar Pensilvanya’daki şarlatana Türkiye’yi altın tepsi de sunma peşindeler” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
ChpMalatyaMuharrem İnceRECEP TAYYİP ERDOĞANMetin Temel
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