O Alkış Olay Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Malatya’da düzenlenen mitingden sonra Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) tarafından organize edilen “Esnaf buluşmasına” katılmıştı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’yi hedef alarak, “Çırağa dükkan teslim edilmez. Siyasetin çıraklarına da Türkiye emanet edilmez. Siyasette hiçbir başarısı, hiçbir tecrübesi olmayanlara ülkenin yönetimini asla veremeyiz. Kardeşlerim; girdiği her yarışı kaybedenlerin ne kendilerine, ne de milletimize verebilecekleri bir şey yoktur” demişti.

Erdoğan’ın bu sözleri üzerine alkış çalınmıştı. Alkışlayanlar arasında 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in olması ise Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin eleştirilerine neden oldu.

İNCE: “APOLETLERİNİ SÖKECEĞİM”

İnce, “Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir general, bir siyasi parti başkanının konuşmasında; o konuşmada vatan demiyor, bayrak demiyor, millet demiyor. O konuşmada beni eleştiriyor. Beni eleştirdiği yerde general, Erdoğan’ı alkışlıyor. 30 Ağustos’ta ilk emekli edeceğim general o general. Onun apoletlerini sökeceğim. Türk ordusunun generali misin, AK Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek. Herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya, yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Yaptırmayacağım. Göreceksiniz, 30 Ağustos’ta onu emekli edeceğiz. Apoletlerini sökeceğim onun” sözlerine yer verdi.

ERDOĞAN: “BİZ TERÖRİST OLANIN APOLETİNİ SÖKTÜK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu sözleri sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan şunları kaydetti:

“Metin Temel paşamıza takmış. 'Erdoğan şu kadar komutanın apoletini sökmüş' diyor. Bana bak, biz terörist olanın apoletini söktük. Siz teröristin kim olduğunu bilmiyorsunuz zaten. Siz o teröristlerle Ankara'dan İstanbul'a kol kola yürüdünüz. Seçim meydanlarında rekabet başkadır, hizmette eşit davranmak başkadır. Ben milletimi seviyorum. Ayrım yok, yaradılanı Yaradan’dan ötürü sevdik. Geçmişte kimlik siyaseti üzerinden yürüyordu şimdi demokrasi ve yatırımlar üzerinden yürüyor. Onların sırtında çok eski tarihlere giden sayısız kamburları, utanç levhaları var. Böyle siyaset olmaz. Biz bunların kimlere göz kırptığını, kimlere selam verdiğini çok iyi biliyoruz. Bu değil mi HDP’nin adayını ziyaret eden? Bu değil mi Diyarbakır’da 53 tane Kürt kardeşimi öldürenlerin sokağa çıkmalarını isteyen? Milletimiz Allah’ın izniyle bunlara izin vermeyecek. Ey İnce, işte sen cezaevinde teröriste yardım yataklık edenlere hizmet ediyorsun. Biz milletimizle iç içeyiz. AK Parti milletimizi kuşatan, kucaklayan bambaşka bir partidir. Benzeri yok. Onun için 2002 yılından beri her girdiğimiz seçimden birinci çıkmakla kalmadık, oyumuzu da artırdık. Neden? Biz milletimizi sevdik, milletimiz de bizi sevdi. Şimdi çıtayı öyle yükseğe koyduk ki, herhangi birinin, milletin izni olmadan adım atması mümkün değil. Artık hiçbir partinin adayı o eski söylemlerle konuşamıyor. Bunlar değil miydi benim vatandaşıma ‘Göbeğini kaşıyan adam’ diyen. Bunlar değil miydi benim çiftçi kardeşime ‘Onun oyun benimkiyle aynı değil’ diyen. Herkes demokraside, özgürlükte en iyi vaatleri yerine getiriyor. İcraatları konusunda yapmayacakları için üfürüp duruyorlar. Hizmet konusunda kimsenin AK Parti ile yarışması mümkün değildir. Bizim milletimize gururla gösterdiğimiz başarılar ve karne ortada.”

Öte yandan konuya ilişkin birçok yorum ve açıklamalar da yapıldı. Sosyal medyadan da binlerce kullanıcı konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

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