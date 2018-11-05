Nuri Bilge Ceylan tecrübelerini paylaşacak

8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Yarışma bölümünün jüri başkanlığını üstlenen dünyaca ünlü Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, 12 Kasım Pazartesi gerçekleşecek “MasterClass”ta tecrübelerini sinemacılarla paylaşacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla 9-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan festival kapsamında gerçekleştirilecek MasterClass’da deneyimlerini sinemacılarla paylaşacak.

Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda önemli ismin katılacağı, film yapım desteklerinin yanı sıra, çeşitli eğitim özel programların yer aldığı Malatya Film Platformu’nda, 12 Kasım Pazartesi saat 11.30’da düzenlenecek MasterClass’a başvurular http://malatyafilmfest.org.tr/nbcus/adresinden online olarak gerçekleştirilebiliyor.