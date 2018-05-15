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Nüfus’ta sıkıntılar arttı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren çipli kimliklerin yanı sıra ehliyet ve pasaport vermeye de başladı. Yetersiz altyapı ve iş yükü nedeniyle büyük sorun yaşanacağı bekleniyordu ve Malatya’da ise kurumun mevcut binasının yetersiz kalacağı düşünülüyordu. Bu düşüncelerle beraber geçen süre zarfında sıkıntılar da baş göstermeye başladı.

Nüfus’ta sıkıntılar arttı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren çipli kimliklerin yanı sıra ehliyet ve pasaport vermeye de başladı. Yetersiz altyapı ve iş yükü nedeniyle büyük sorun yaşanacağı bekleniyordu ve Malatya’da ise kurumun mevcut binasının yetersiz kalacağı düşünülüyordu. Bu düşüncelerle beraber geçen süre zarfında sıkıntılar da baş göstermeye başladı.

15 Mayıs 2018 Salı 11:22
Nüfus’ta sıkıntılar arttı

Malatya Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Nüfus müdürlüklerinde görülen sıkıntılar 2 Nisan’dan (yeni dönem) bu yana devam ediyor. Binanın bulunduğu nokta ve binanın kendisi dar olduğundan vatandaşlar isyan ediyor. Aynı saate ehliyet ve kimlik kartı için randevu alan vatandaşlara yetişilmiyor ve memurlar ile vatandaş arasında tartışmalar yaşanıyor.

Vatandaşlar nüfus müdürlüğü binasının taşınmasının uzun süredir gündemde olduğunu ancak taşınmadığını sürekli ertelendiğini ifade ediyorlar. Durumdan rahatsız olan vatandaşlar işlerinin uzadığını ve diğer güne aksadığını da belirttiler.

busabahmalatya.com

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
Yeni DönemEHLİYETMalatyaNüfus Dairesi
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