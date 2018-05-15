Nüfus’ta sıkıntılar arttı

Malatya Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Nüfus müdürlüklerinde görülen sıkıntılar 2 Nisan’dan (yeni dönem) bu yana devam ediyor. Binanın bulunduğu nokta ve binanın kendisi dar olduğundan vatandaşlar isyan ediyor. Aynı saate ehliyet ve kimlik kartı için randevu alan vatandaşlara yetişilmiyor ve memurlar ile vatandaş arasında tartışmalar yaşanıyor.

Vatandaşlar nüfus müdürlüğü binasının taşınmasının uzun süredir gündemde olduğunu ancak taşınmadığını sürekli ertelendiğini ifade ediyorlar. Durumdan rahatsız olan vatandaşlar işlerinin uzadığını ve diğer güne aksadığını da belirttiler.

busabahmalatya.com