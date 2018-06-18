Nüfus müdürlüklerinde YKS mesaisi olacak

Açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek olan öğrenciler için müdürlüğün 30 Haziran ile 1 Temmuz günü de açık olacağı bildirildi.

Açıklamada 30 Haziran 1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2018 YKS) katılacak adaylardan sınav günlerinde nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için kimlik kartı başvurularının alınarak “Geçici Kimlik Belgesi” verilmesi için Nüfus Müdürlüklerinin 30 Haziran 2018 Cumartesi günü 07.00-17.00 ve 1 Temmuz 2018 Pazar günü 07.00–15.30 saatleri arasında açık tutulacağı belirtildi.

VALİLİKLERE BİLGİLENDİRME YAZISI GİTTİ

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ahmet Cebeci, yaptığı yazılı açıklamada “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının yazısı ile 30 Haziran 1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2018 YKS) katılacak adaylardan sınav günlerinde nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için kimlik kartı başvurularının alınarak Geçici Kimlik Belgesi verilmesi için Nüfus Müdürlüklerinin 30 Haziran 2018 Cumartesi günü 07.00 -17.00 ve 1 Temmuz 2018 Pazar günü 07.00 -15.30 saatleri arasında açık tutulması istenilmiştir. Bu talep Bakanlığımızca uygun görülerek, belirtilen tarihler arasından nüfus müdürlüklerinin açık tutulmasına ilişkin yazı Valiliklere gönderilmiştir. Ancak 02.04.2018 tarihi itibariyle kimlik kartı ücretlerinin Vergi Daireleri Müdürlüklerince ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla tahsilatına başlanılmıştır. Vergi Daireleri Müdürlükleri ve anlaşmalı bankaların belirtilen tarihlerler de kapalı olacağından vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kimlik kartı ücretlerinin Gelir İdaresi Başkanlığının https://ivd.gib.gov.tr sitesi üzerinden yatırılabileceğine ilişkin gerekli duyurunun yapılması hususunda; bilgi ve gereğini arz ederim" ifadelerine yer verdi.

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