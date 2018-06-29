Nüfus müdürlüklerinde YKS mesaisi

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“30 Haziran 2018 - 1 Temmuz 2018 tarihlerindeki Yükseköğretim Kurumları Sınavları nedeniyle ortaya çıkabilecek olan acil kimlik kartı taleplerini karşılamak amacıyla nüfus müdürlükleri bu tarihlere rastlayan hafta sonunda açık bulundurulacak. Kimlik kartı müracaatlarına ilişkin değerli kağıt bedeli tahsilatının; Vergi Dairesi Müdürlüklerince, anlaşmalı bankalar ve 'https://ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden yapılamaması halinde, değerli kağıt bedeli tahsilatı yapılmadan vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı müracaatının alınması sağlanacak olup; başvuru sahibi teslim alacağı Geçici Kimlik Belgesi ile işlemlerini gerçekleştirebilecek. İlk mesai gününde değerli kağıt bedelinin yatırılmaması halinde kimlik kartı başvurusu iptal edilecek.”

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