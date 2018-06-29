Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 31°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
97274
ALTIN
185.232
DOLAR
4.5613
STERLİN
5.9902
EURO
5.3027

Nüfus müdürlüklerinde YKS mesaisi

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) nedeniyle ortaya çıkabilecek olan acil kimlik kartı taleplerini karşılamak amacıyla nüfus müdürlüklerinin 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde açık bulundurulacağı bildirildi.

Nüfus müdürlüklerinde YKS mesaisi

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) nedeniyle ortaya çıkabilecek olan acil kimlik kartı taleplerini karşılamak amacıyla nüfus müdürlüklerinin 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde açık bulundurulacağı bildirildi.

29 Haziran 2018 Cuma 10:51
Nüfus müdürlüklerinde YKS mesaisi

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“30 Haziran 2018 - 1 Temmuz 2018 tarihlerindeki Yükseköğretim Kurumları Sınavları nedeniyle ortaya çıkabilecek olan acil kimlik kartı taleplerini karşılamak amacıyla nüfus müdürlükleri bu tarihlere rastlayan hafta sonunda açık bulundurulacak. Kimlik kartı müracaatlarına ilişkin değerli kağıt bedeli tahsilatının; Vergi Dairesi Müdürlüklerince, anlaşmalı bankalar ve 'https://ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden yapılamaması halinde, değerli kağıt bedeli tahsilatı yapılmadan vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı müracaatının alınması sağlanacak olup; başvuru sahibi teslim alacağı Geçici Kimlik Belgesi ile işlemlerini gerçekleştirebilecek. İlk mesai gününde değerli kağıt bedelinin yatırılmaması halinde kimlik kartı başvurusu iptal edilecek.” 

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaYKSNüfus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Koca’ya ziyaret
Başkan Koca’ya ziyaret
Ticaret Borsasına ziyaret
Ticaret Borsasına ziyaret
Taleplerini yinelediler
Taleplerini yinelediler

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim