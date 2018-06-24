Nüfus müdürlükleri seçim için açık

Yapılan bu açıklamaya göre, bugün yapılan seçim nedeniyle il ve ilçe nüfus müdürlükleri hafta sonu da hizmet verecek. Seçim işlemleri için ve oy verme yerini değiştirmek isteyenler için hayati önem taşıyan nüfus müdürlükleri cumartesi ve pazar günü de vatandaşlara hizmet verecek.

YAPILAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Malatya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ahmet Cebeci tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için (23 Haziran 2018-24 Haziran 2018) tarihlerinde tüm ilçe nüfus müdürlüklerimiz açık bulundurulacak, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavları nedeniyle de (30 Haziran 2018-1 Temmuz 2018) tarihlerinde Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Nüfus Müdürlüklerimiz açık bulundurulacak olup vatandaşlarımızın talepleri karşılanacaktır. Kimlik kartı müracaatlarına ilişkin değerli kâğıt bedeli tahsilatının; Vergi Dairesi Müdürlüklerince, anlaşmalı bankalar ve https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden yapılamaması halinde, değerli kâğıt bedeli tahsilatı yapılmadan vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı müracaatının alınması sağlanacak olup; başvuru sahibi teslim alacağı Geçici Kimlik Belgesi ile işlemlerini gerçekleştirebilecektir. İlk mesai gününde değerli kağıt bedelinin yatırılmaması halinde kimlik kartı başvurusu iptal edilecektir."