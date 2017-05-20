Kilosu; zahirecilerde 12-14, marketlerde de 16-17 TL’yi gören nohudun ateşi düştü. Fiyatının daha da düşeceği dile getirilen nohut fiyatları hakkında BUSABAH gazetesine konuşan Malatya Zahireciler Odası Başkanı Hasan Karabulut, önemli açıklamalarda bulundu.

Nohut fiyatlarının bundan 1-2 ay önce cep yaktığını ifade eden Başkan Karabulut, fiyatlarının neredeyse yüzde 50 civarında zamlandığını ve fiyatların zahirecilerde 12-14 TL, marketlerde ise nerdeyse 16-17 TL’ye kadar yükseldiğini hatırlattı.

SPEKÜLATÖRLERİN ETKİSİ OLDU

Nohut fiyatlarının artmasının nedenlerini dile getiren Başkan Karabulut, “Nohutta rekolte düştü. Bundan dolayı nohut fiyatları çok yükseldi. Fakat tohum ekme süresi bittiği için talep azaldı, nohudun kilogram fiyatı da düştü. Neredeyse nohudun kilosunda 2 ila 4 TL arasında bir düşüş meydana geldi. Bana göre nohut fiyatları yine de pahalı. Önceleri insanların ana gıda maddesi olan bakliyatların fiyatı bu yıl çok artmıştı. Önceleri evine 5 kilo nohut alan bir vatandaş, pahalılıktan dolayı evine ancak 1-2 kilo nohut alabiliyor. Tarım alanlarının azalması, arazilerin ekilmemesi gibi etkenler var. Bu yıl nohut böyle pahalıydı, önümüzdeki yıl da başka ürünün fiyatında artma olur. Üretici para kazanamamakta. Dolar kurundaki yükseliş bu yıl fiyatları çok etkiledi. Sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde üretim azdı ve bundan dolayı fiyatlar yüksekti. İşin diğer bir yönü de spekülatörlerin piyasa etkileri” ifadelerini kullandı.

FİYATLARIN DÜŞMESİ HASAT ZAMANINA DENK GELİYOR

Başkan Karabulut, “Fiyatların dip noktayı görmesi hasat zamanına denk geliyor. Çünkü çiftçilerimiz hasat zamanı elde ettikleri ürünleri satıp mazot, gübre, tohum ve ilaç gibi ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. Ürün fiyatları o zaman düşüşe geçer. Parası olan bölgesinde bu ürünleri satın alır, stoklar ve beklemeye başlar. Ve ürün fiyatlarının yükselmesini bekler. Önceden para kazanmak isteyen parasını faize, dolara yatırmaktaydı şimdi ise bu gibi ürünleri alıp beklemekte. Fakat bu yılki ürün fiyatlarındaki aşırı yükseliş dünyadaki bazı etkenlerden dolayı üretimin az olmasından kaynaklandı” şeklinde konuştu.

İTHAL ÜRÜNLER DAHA ÇOK SATILIYOR

Diğer zahire ürünlerinin fiyatlarını da dile getiren Başkan Karabulut, “Türkiye’deki çiftçiler üretime yeteri kadar önem vermiyor. Yerli ürünle ithal ürünü karşılaştırırsanız aradaki farkı çok belirgin olarak görürsünüz. Bundan dolayı da ithal edilen ürüne daha çok talep var ve ithal ürünler daha çok satılmakta. Fiyatlar biraz da bu sebeple yüksek. Mesela ithal nohut 12-14 TL’yken yerli nohut 7-8 TL’ydi. Hâlbuki yerli nohut daha lezzetli ve sağlıklı. Ancak göze hitap etmemekte. Nohut fiyatları 10-14 TL arasında yükselmişti. Şimdilerde kilosu kalitesine göre 8-10 TL arasında satılıyor. Diğer ürünlerin fiyatlarında ise bir değişiklik yok. Mercimeğin kilosu 5-6 TL, fasulye 7-9 TL, bulgur 2,25-2,50 TL, barbunya 7-9 TL, 50 kilogram unun torbası 75 TL civarında satılıyor” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR O ZAMAN DENGELENECEK

Ürünlerdeki fiyat yüksekliğinin ancak tarım stratejisiyle çözülebileceğini söyleyen Başkan Karabulut, “Ürünlerdeki fiyat yüksekliği tarım stratejisiyle çözülebilir. Tarım il müdürlükleri bir çalışma yapıyor. Şimdi tarım alanlarını havzalara ayırıyorlar. Yani hangi ürün, nerede, ne kadar ekilecekse bunun planlamasını yapıyorlar. Nerede, neye ihtiyaç varsa buna göre ekim teşvik edilecek. Sulu tarıma daha çok önem verilecek. Ürünlerin fiyatları da o zaman dengelenecek” dedi.







MUTLU SARIGÜL