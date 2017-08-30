Kurban Bayramı öncesi nöbetçi eczane sayısı artırılıyor. Malatya genelinde 5 olan nöbetçi eczane sayısının Arife gününde 8’e çıkacağını açıklayan Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi, önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya’da Arife günü yoğunluk olacağı sebebiyle insanların ilaçların rahatlıkla temin etmeleri için nöbetçi eczane sayısının artacağını dile getiren Başkan Özelçi, nöbetçi eczane sayısının 8’e çıkacağını söyledi.

SADECE ARİFE GÜNÜNE ÖZGÜ OLMAYACAK

Bayramdan sonra da nöbetçi eczane sayısını artırma yönünde çalışmalarının olacağını kaydeden Başkan Özelçi, “Arife günü dışında bayram başladığından itibaren yine aynı işleyişle 5 eczane nöbete devam edecek. Dolayısı ile bayramda herhangi bir yoğunluk beklemiyoruz. Arife günü olacak yoğunluğu ise eczane sayımızı 8’e çıkararak çözmüş bulunuyoruz. Yönetim Kurulumuz bundan sonra eczane sayısını artırmak için çalışmalar yapıyor. Umarım bu çalışmalar yılbaşından sonra sonuçlandırılacak ve yılbaşından sonra Malatya’daki nöbetçi eczane sayısı tamamen artacak. Sadece Arife gününe özgü olmayacak” şeklinde konuştu.

NÖBETÇİ ECZANE SAYISI 7 OLUR

Başkan Özelçi, “Şu anda 5 eczanemiz var. Tahminimce Malatya’da yılbaşından sonra nöbetçi eczane sayısı 7 eczaneye çıkacak; 8 de olabilir. Benim vatandaşlarımızdan ricam, bilhassa bayram zamanında sıkıntı yaşamak istemiyorlarsa lütfen eczanelerin vitrinlerindeki dijital nöbet programına baksınlar ve eğer indirebiliyorlarsa cep telefonlarına indirebilirler. Akıllı telefon uygulamasını indirip, nöbetçi eczaneye yönlendirilmesini sağlamalılar. Eğer bunu yaparlarsa sıkıntı yaşamayacaklarını ve kendilerine en yakın nöbetçi eczaneye gidebileceklerini bilsinler” ifadelerini kullandı.









MUTLU SARIGÜL