Malatya'da Soykan Parkı, PTT ve eski belediye meydanlarında 5 yıldır geceleri çaycılık yapan çaycıların tezgahları Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince kaldırılarak faaliyetlerine son verildi. Getirilen yasaktan dolayı başka yerlerde satış yapmaya başlayan çaycılar mağdur olduklarını söyleyerek, yetkililerden konunun çözülmesini istediler.



“İŞLERİMİZ YÜZDE 80 DÜŞTÜ”

Soykan Parkı meydanında çaycılık yapan 49 yaşındaki Rıfat Yıldırım, ailelerinin geçimlerini gece çaycılık yaparak sağladıklarını belirterek, “İki gün önce Büyükşehir Belediyesince seyyar çaycılık uygulaması kaldırdı. Bizleri bu ara sokaklara gönderdiler. İşlerimiz yüzde 80 düşmüş durumda. Biz gece yarısından sonra tezgah açıyoruz kimseye bir zararımız yok. Bu yaştan sonra hırsızlık mı yapalım? Bizler ev geçindiriyoruz, çocuk okutuyoruz alınan yasak kararıyla birlikte mağdur olduk. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır'dan yasak kararının kaldırılmasını istirham ediyoruz, bizlere yardımcı olsun" ifadelerini kullandı.



"MAĞDURUZ, YARDIM İSTİYORUZ"

PTT meydanında gece çay satışı yapan bir diğer çaycı Abdullah Sarıkaya ise, dört kardeşi ile birlikte bir süredir gece çay satışı yaparak geçimlerini sağladıklarını aktararak, “Başka iş imkanımız olmadığından dört kardeşim ve altı çalışanımızla birlikte gece yarısından sonra PTT meydanında çay satışı yaparak evimize ekmek götürüyorduk. İki gün önce Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri meydanda çay satışı yapamayacağımızı bizlere bildirerek tezgahlarımızı kaldırmamızı istediler. Bunun üzerine tezgahlarımızı kaldırdık, mağduruz yetkililerden yardım istiyoruz” şeklinde konuştu.



"VATANDAŞ OLARAK KARARDAN RAHATSIZIZ"

Gece çay satışı yasağının kaldırılmasını isteyen Bülent Söner isimli vatandaş da, “Bizler vatandaş olarak gece buraya gelerek çay içip muhabbet ediyoruz. Burada bir sorun yaşamıyoruz, yasak kararından rahatsızız. Bu insanlar da evlerine ekmek götürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır'dan konu hakkında değişiklik yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

İHA