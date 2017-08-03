03 Ağustos 2017 Perşembe

Nöbetçi çaycı sayısı artıyor

Malatya’da yaşayan 49 yaşındaki Rıfat Yıldırım tarafından beş yıl önce başlatılan ‘Nöbetçi Çaycı' sektörü her geçen gün büyüyor.

03 Ağustos 2017 Perşembe 13:48
Nöbetçi çaycı sayısı artıyor
  Malatya’da Kaptan lakabıyla bilinen Rıfat Yıldırım, 5 yıl önce Soykan Meydanında başlattığı Nöbetçi Çaycı uygulaması ile çaycılık sektörüne farklı bir ivme kazandırdı.
Gece saat 23.00’dan sabahın ilk saatlerine kadar meydandan geçen vatandaşlara sıcak çay imkanı sunan Yıldırım, kendisinin başlattığı nöbetçi çaycılık uygulamasına her geçen gün yenilerinin eklendiğini söyledi.
Gece yaptığı çay satışlarından memnun olduğunu aktaran Yıldırım, nöbetçi çaycı sayısında artış olmadan önce çay satışlarına gece 23:00 itibariyle izin verildiğini ancak nöbetçi çaycı sayısının artmasıyla birlikte bunun bir saat ileri çekilerek gece yarısında satış yapmasına müsaade edildiğini belirtti.
Kentte nöbetçi çaycı sayısının artmasının işlerini olumsuz yönde etkilemediğini de söyleyen Yıldırım, beş yıl önce Soykan Parkında başlattığı nöbetçi çaycı uygulamasına devam edeceğini dile getirdi.
İHA
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