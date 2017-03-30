Nisan yağmurları Cumartesi günü Malatya’da başlıyor. Geride kalan günleri sıcak geçiren Malatyalılar, Nisan’ın gelmesiyle biraz üşüyecek. Yağışlı ve çok bulutlu hava sıcaklıkları düşürecek ve özellikle insan vücuduna iyi gelmesiyle bilinen Nisan yağmurları başlayacak. Yağmurlarla ilgili işin uzmanlarından önemli açıklamalar da var.

MALATYA MERKEZ ISLANACAK

Bugünden itibaren Malatya genelinde yağışlı bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları da, yağışla birlikte düşüşe geçecek. Malatya merkezde hava sıcaklığı bugün 18 derece olacak ve hafif sağanak yağış beklenecek. Mart ayının son günü beklenen sıcaklık ise 14 derece. 1 Nisan Cumartesi günü kent genelinde yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklığın 12 dereceye düşeceği öngörülürken, 2 Nisan Pazar günü bulutlu ve biraz da serin bir hava Malatyalıları bekliyor.

İLÇELERDE SICAKLIK DÜŞÜŞE GEÇİYOR

Malatya merkezdeki hava sıcaklığı bu şekildeyken ilçelerde de yağış olması muhtemel. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre ilçelerde hava sonuna yağışlı girebilir. Buna göre; Akçadağ’da hava sıcaklığı 19 derece olmasına karşın, sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu ise yine yağışlı ve çok bulutlu geçecek. Arapgir’de önümüzdeki haftaya kadar sıcaklık derecesi birer ikişer düşüşe geçecek. Öyle ki; bugün 16 derece ve sağanak yağışlı olacak olan hava, hafta başına kadar 11 derecelere kadar düşecek. İlçede yağışlı, parçalı bulutlu ve güneşli hava kendisini gösterecek. Arguvan’da Nisan ayına yağışla giriyor. İlçede hafta sonu dahil olmak üzere yağışlı ve çok bulutlu hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 14 derece olacak. Darende’de sıcaklık bir iniyor, bir çıkıyor. Hafta sonu hem yağış olacak hem de parçalı bulutlu ve güneşli geçecek. Doğanyol da diğer ilçeler gibi yağışlı bir güne uyanacak. İlçede 4 gün boyunca yağış ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Doğanşehir soğuk havayı yaşayacak olan ilçelerden biri. En yüksek sıcaklık 17 derece, en düşük sıcaklık 12 derece olacak. Hekimhan’da yağışlı ve çok bulutlu hava ilçe sakinlerini bekliyor. Bugünkü hava yağışlı ve sıcaklığı 16 derece olacak. İlçelerden en yüksek sıcaklığı Kale görecek. Termometreler 20 dereceyi gösterecek ancak yağışlı bir hava bekleniyor. Kuluncak’ta hava beklenenden daha fazla soğuyacak. Sıcak 10 dereceye kadar düşecek. Pütürge’de soğuk bir hava bekleniyor. 10 derece gösterecek sıcaklık ve yağış da düşüşle birlikte geliyor. Ve Yazıhan’da beklenen yağış sıcaklığı düşürmeyecek. Hafta sonu yağışlı ama sıcak bir hava bekleniyor.

MERKEZ İLÇELER HAFTAYA İYİ BAŞLAYACAK

Malatya’nın merkez ilçeleri Battalgazi ve Yeşilyurt’ta da yağışlı hava bekleniyor. Battalgazi’de bugün hafif sağanak yağışlı ve 18 derecelik bir hava sıcaklığı tahmin ediliyor. Yarın ve Cumartesi günü hava sıcaklığı az da olsa düşecek, sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Pazar günü çok bulutlu olan havanın durumu, Pazartesi günü parçalı bulutlu geçecek. En düşük sıcaklık 11 derece. Yeşilyurt’ta Battalgazi’de olduğu gibi benzer bir hava sıcaklığı tahmin ediliyor. hafta sonu yağış var ama hafta başı güneş yeniden sıcak yüzünü gösterecek.

NİSAN YAĞMURLARI ENERJİ KAZANDIRIYOR

Öte yandan Nisan yağmurlarıyla birlikte uzmanlardan farklı farklı açıklamalar geliyor. Bilindiği gibi Nisan yağmurları; hem ruhsal hem de fiziksel açıdan insan hayatını olumlu etkileyen yağışlardan. Bugünlerde yağması beklenen bereketli Nisan yağmurları, vücuda zindelik ve enerji kazandırıyor. Çünkü içinde “kullanılabilir demir” bulunuyor.

ISLANA ISLANA DOLAŞIN

Kış boyunca en alt seviyeye inen vücudun demir miktarını en doğal yoldan geri kazanabilmenin yollarından biri de Nisan yağmurlarını alabilmek. Uzmanların “Yağmur gördüğünüzde dışarı çıkıp bol bol ıslanın” uyarılarını dikkate almakta fayda var. Bu hafta yağmurlar başlarken etrafınıza dikkatle, fark etmek için bakın. Yaprakların boyutlarını, renklerini, tomurcukları hafızanıza kaydedin. Üşüyorsanız, yağmur suyunu toplayın ve evde ısıtarak duş alın. Evcil hayvanınız varsa bu sudan içirin, mümkünse yağmurda dolaştırın. Evde yaşlılar varsa onların da ellerine, yüzüne, saçlarına yağmur suyu sürün. Hatta mümkünse hafta başında, kanınızdaki demiri ölçtürün; ıslana ıslana dolaştıktan sonra kanınızdaki demiri tekrar ölçtürün.







SELAHATTİN BAYRAK