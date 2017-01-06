AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, partilerle birlikte Türk Kızılayı Malatya Şubesini ziyaret etti. Ziyaretten dolayı çok memnun olduklarını belirten Türk Kızılay'ı Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın, Milletvekili Mustafa Şahine ve beraberindeki parti yöneticilerine teşekkür etti. Yalçın, 2016 yılında yapmış olduğu çalışmalar hakkında ziyaretçilere bilgiler verdi.

İNSANLARIMIZ KAN BAĞIŞI SÜRECİNİ SÜRDÜRÜYOR

Daha sonra söz alan Milletvekili Şahin de, Kızılay denince akla Hilali Ahmer’in geldiğini belirterek, “Darda olan, sıkıntıda olan, afetlerde birtakım faciaların yaşanmış olduğu bölgelerde ister kendi yerelimizde isterse genelde, nerede bir felaket gelmişse mutlaka yanı başında Kızılay'ın var olduğunu görmekteyiz. Kızılay gerçekten önemli bir kurumumuz. Gönüllülük esası üzerine fakir fukaranın duası Allah rızasını kattığınız zaman hem bereketleniyor hem de bir kişinin olağanüstü şartlarda yapması gereken bütün işleri bu makamlarda, bulunduğu süre içerisinde yapıyor. Vatandaşlarımız bir damla kanın, bir hayatın kurtarılmasına vesile olacak bir çalışma olduğunun bilinci içerisinde. İnsanlarımız bu konuda gerçekten güzel bir kan bağışı sürecini sürdürüyor” diye konuştu.

ALLAH SİZLERDEN RAZI OLSUN

Çalışanların tamamına şükran borçlu olduklarını söyleyen Milletvekili Şahin, “Bazen kurumların yapmış oldukları kampanyalara bakıyorum, kan bağışını yapan arkadaşlarımız belki kendi bedenleri için mutlaka kan bağışının faydalı olduğunun bilinci içerisinde veriyorlar ama onun öbür ucunda ise sizin vermiş olduğunuz kanla birden fazla hayatın bir takım sıkıntılarını atlatmasına vesile oluyorsunuz. Zor duruma düşmüş halkların ister yanı başımızda olsun ister haritada yerini bilmediğimiz yerlerde bile mutlaka izlerini görürsünüz. Ben bu konuda görev alan başta siz olmak üzere diğer kurum ve çalışanların tamamına şükran borçluyuz. Allah sizlerden razı olsun” şeklinde konuştu.

İHA