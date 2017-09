Ortak Değerler Platformu, Arakan’da yaşanan Müslüman katliamına dikkat çekmek için dün Cuma Namazı çıkışı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Yaklaşık 50 STK’nında destek verdiği basın açıklamasını Ortak Değerler Platformu Sözcüsü Hüseyin Polat yaptı. Polat, ümmet coğrafyasında yaşananların dayanılmaz boyutlara ulaştığını dile getirdi.

BİZİ KAHREDİYOR

Müslümanların uğradığı zulmün vicdan sahiplerinin kanını dondurmaya devam ettiğini ifade eden Polat, “Müslümanların maruz kaldığı zulüm, insan olanların, iz’an ve vicdan sahiplerinin kanım dondurmaya devam ediyor. Müslümanlara reva görülenler karşısında dünyanın takındığı tutum bizi ayrıca kahrediyor. İşte emperyalistlerin Müslümanlara yönelik tavır ve tutumlarından güç alan Myanmar’daki askerî cunta, Arakandaki Müslümanlara yönelik sistematik zulüm ve cinayetlerini katliam, hatta soykırım boyutlarına taşımada hiçbir sakınca görmüyor” sözlerini kaydetti.

BÜTÜN DÜNYA KÖR, SAĞIR VE DİLSİZ OLUYOR

Myammar’da soykırım yapıldığına dikkat çeken Polat, “Evet, 21. yüzyılda emperyalist süper güçlerin canlı yayınlar eşliğinde, istedikleri yerlerde savaştıkları bir dönemde, dünyanın gözü önünde Myanmar’da soykırım yapılıyor. Askerî cunta, katliam yapmakta bir sakınca görmüyor, zira daha dün Avrupa’nın göbeğinde Bosnalı Müslümanlara uygulanan soykırım ve o soykırıma karşı Modem Dünya’nın tutumu cuntacılara cesaret vermektedir. Bugün hâlâ Suriye’de, Doğu Türkistan’da devam eden katliamlar, Filistin’de, Mısır’da ve daha birçok coğrafyada Müslümanlara reva görülenler ve yaşananlara karşı dünyanın içine gömüldüğü sessizlik, sadistleri, insanlık düşmanlarım cesaretlendirmektedir. Artık şu gerçek herkes tarafından anlaşılmıştır; Müslümanlar söz konusu olunca Türkiye’nin dışında bütün dünya kör, sağır ve dilsiz oluyor” şeklinde konuştu.

NEREDE DEMOKRATLAR, GAZETECİLER?

İslam coğrafyasında yaşananların vahşet boyutunu çoktan aştığı halde Birleşmiş Milletler’in ortada olmadığını söyleyen Polat, “Bakın, herhangi bir beklentimiz olduğu için değil ama gerçekten merak ettiğimiz için sormak istiyoruz. Yıllardır İslam coğrafyasında işlenenler, vahşet boyutunu çoktan aştığı halde ve kuruluş amacı, dünya barışı olan, Birleşmiş Milletler Örgütü nerede? İnsanlığa karşı işlenen bu cinayetlere karşı hangi tavrın veya tutumun sahibi dünya barış örgütleri, nerede? Nerede Batılı, Doğulu hümanistler, feministler, insan haklan savunucuları? Yoksa katledilenler Müslüman olunca, onların insan olmadıklarım mı düşünüyorlar? Acaba feministler, Müslüman kadınların kadın olmadıklarını mı düşünüyorlar? Acaba Naf Nehri’nde, Akdeniz’de boğulup kıyıya vuran çocuklar, Müslümanların çocukları oldukları için mi dünya çocuk haklan örgütleri, bu katliamlar karşısında bu kadar kör, sağır ve dilsiz kalabiliyorlar? Nerede modern dünyanın bilim adamları, akademisyenleri, sosyologları, psikologları, siyasetçileri, demokratları, gazetecileri, köşe yazarları?” ifadelerini kullandı.

ZULÜMLE ÂBAD OLUNMAZ

Türkiye’nin girişimlerinin, yavaş da olsa olumlu sonuçlar vermeye başladığını kaydeden Polat, “En basit, en münferit bir olaydan hareketle toplumlar hakkında genel hükümler verenler, insan hakları, eşitlik, adalet, demokrasi, özgürlük, insanlık dersi verenler, karar alıcıları etkilemek için, yalan söylemek dâhil her yola başvuranlar, her kılıfa ve kılığa bürünenler acaba neden ortadan kayboluyorlar? Bunlar neden bütün bildiklerini unutuyor, nutukları kesiliyor ve kalemleri yazmaz oluyor? Biz bunları merak ediyoruz. Ve toplumlunuzun vicdanına tercüman olmaya çalışan Ortak Değerler Platformu olarak birkaç hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Zulüm devam etmez, mazlumlar affetmez. Mazlumların ahi ve kanı yerde kalmaz. İktidarlarım mazlumların kanı üzerine kuranların sonu hüsrandır. Zulümle âbad olunmaz. Mazlumların kam, zalimleri er-geç boğacaktır. Her gecenin bir sabahı vardır. Karanlığın en zifiri olduğu vakit, sabahın en yakın olduğu andır. Allah’ın yardımı, Müminlerin zaferi yakındır. Allah’ın va’di haktır ve Allah asla sözünden dönmez. Zalimler, yakında nasıl bir inkılâba uğrayacaklarını göreceklerdir. Nitekim Müslümanların gösterdikleri tepkiler ve başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye’nin girişimleri, yavaş da olsa olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır” şeklinde konuştu.

KARDEŞLERİMİZİ ÖLÜME TERK EDEMEYİZ

Polat, sözlerine şöyle devam etti:

“Yapılanların tekrarlanmaması ve o mazlumların rahat bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmeleri için, daha köklü ve sağlıklı tedbirlerin alınması, katil cuntacılara gerekli yaptırımların uygulanması gerekmektedir. Bilinmelidir ki; zulme sessiz kalanlar, insanlığa ve insanlık değerlerine karşı işlenenlere ortaktırlar. Mazlumlar, sessiz kalanları da kesinlikle affetmeyeceklerdir. Onun için biz buradan, nerede olursa olsun, kime karşı işlenirse işlensin zulme sessiz kalmayacağımızı ilan ediyoruz. Susmayacağız, unutmayacağız, unutturmayacağız. Her zaman mütevazi de olsa var güçleriyle ümmetin yanında duran, ‘Rabbimiz Allah’tır’ demekten başka hiçbir suçları olmayan Arakanlı, Myanmarlı, Burmalı kardeşlerimizin acılarını dindirmek için elimizden geleni yapacağız. Modem Dünyanın yılanla timsah arasına sıkıştırdığı kardeşlerimizi ölüme terk edemeyiz. Bunun için herkesi göreve davet ediyoruz. Bölgemizdeki, yardım teşkilatlarını başta nakdî yardımlar olmak üzere her türlü yardımı kardeşlerimize ulaştırmak için harekete geçmeye, gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz. Bu vesileyle, hasbelkader şu coğrafyada yaşayan Müslümanlar ve Ortak Değerler Platform’u olarak, o kardeşlerimizin yaşadıklarından dolayı duyduğumuz acı ve elemi ifade etmek istiyoruz. Kardeşlerimizin yaşadıklarını iliklerimize kadar hissediyor ve paylaşıyoruz. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, geride kalanlara en yakın zamanda bu zulümden kurtuluş diliyoruz.”

MUTLU SARIGÜL