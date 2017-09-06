Pütürge ilçesinden de ulaşımı sağlanan Nemrut Dağı, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. "Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak tabir edilen Nemrut Dağı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor.

NEMRUT DAĞI…

Doğu ve Batı medeniyetlerinin, 2 bin 150 metre yükseklikte muhteşem bir piramitteki kesişme noktası, dünyanın sekizinci harikası Nemrut, yüksekliği on metreyi bulan büyüleyici heykelleri, metrelerce uzunluktaki kitabeleriyle göz dolduruyor. Nemrut Dağı, üzerinde barındırdığı dev heykellerin ve anıt mezarın yanı sıra, dünyanın en muhteşem gündoğumu ve gün batışının seyredilebildiği yer olmasıyla da ilgi çekiyor.

UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak ilan edilen Nemrut Dağı, çevresindeki Kommagene Uygarlığı eserleri ile birlikte ülkenin önemli Milli Parklarından biri olarak biliniyor. Nemrut Dağı’ndaki dev heykeller ve tümülüs, Arsameia (Eski Kale), Yeni Kale, Karakuş Tepesi ve Cendere Köprüsü Milli Park sınırları içerisinde yer alıyor.

TARİHÇESİ…

Nemrut Dağı’nın tarihçesi ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının Tanıtma Genel Müdürlüğünde yer alan ifadeler şu şekilde:

“İki bin yıldır güneşin doğuşunu ve batışını 2 bin 150 metre yükseklikte izleyen dev heykellerin sırrının çözülmesi için Kommagene Uygarlığı'nın keşfine gitmek gerekir. Nemrut Dağı'nın Kraliyet Akademisi tarafından araştırma yapmak üzere bölgeye gönderilen genç bilim adamı Otto Punchtein başkanlığındaki ekip, Nemrut Dağı'nın tepesindeki tümülüs ve tümülüsün Doğu ve Batı yanlarında oluşturulmuş teraslar üzerindeki devasa heykeller ve çeşitli kabartmalardan oluşan eserler üzerinde çalışır. Uzun çalışmalar sonunda Grekçe yazılı kitabeyi çözen Punchstein, bu eserlerin Kommagene Uygarlığı'na ait olduğunu ve Kommagene Kralı I. Antiochos tarafından yaptırıldığını keşfeder. Antiochos'un ağzından yazılan kitabe, Nemrut Dağı'nın sırrını ve Antiochos'un yasalarını içermektedir. Kommagene Uygarlığının ortaya çıkmasını sağlayan kazılar, Nemrut Dağı'ndan başka Arsameia, Samsat ve Fırat Havzası’nda gerçekleştirilmiştir. Bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkartılan taşınabilir eserler müzelerde, geri kalanları da Milli Park Alanı içerisinde korumaya alınmıştır.”

YAZ ORTASINDA BİLE SOĞUK OLUYOR

Bu anlamda konuyla ilgili konuşan bölge halkı vatandaşlarından Erhan Dündar, “Nemrut Dağı’na Malatya’dan da ulaşım sağlanıyor. Buraya bu bayram tatilinde binlerce kişi geldi. Her yıl çok kişi geliyor ama burası çok iyi değerlendirilemiyor. Yollar yapılıyor. Umarım daha güzel şeyler yapılır. Öte yandan bildiğiniz gibi burada günbatımı ve gündoğumu çok güzel görünür. Ancak yaz ortasında bile, Nemrut Dağı’nda gün doğumu oldukça soğuk olur” sözlerini kaydetti.

Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Nemrut Dağı yolunun Malatya bölümünü standartlara uygun hale getiriyor. Türkiye’nin önemli turistik mekanlarından birisi olan Nemrut Dağı Milli Parkı yolunun Malatya bölümünde, 3 kilometrelik stabilize yolun altyapı çalışmaları tamamlandı.

PARKE TAŞI DÖŞENECEK

Malatya üzerinden Nemrut Dağı’na gidenlerin büyük sıkıntılar yaşadıkları 3 kilometrelik toprak yolda altyapı ve stabilize çalışması yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, yolu ilerleyen dönemlerde parke taşlarıyla kaplayarak sorunu tamamen çözecek.

YAYLA YOLLARI DA AÇILIYOR

Pütürge’nin Tepehan bölgesinden de ulaşılan Milli Park’ın turizm potansiyelini artırmak için var olan sorunları çözmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, Tepehan bölgesinde bulunan yaylaların da Malatya turizmine kazandırılması için çalışmalar yapıyor.

Bölgede yeni yol açma ve genişletme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte turizm potansiyeline yayla turizmini de eklemiş olacak. Çam ve meşe ormanlarının arasında doğa ile baş başa, temiz hava ve su doğaseverleri Malatya’ya çekecek.

TÜRKAN YILDIZ