CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Maraş katliamının 39. yılında, katliamın tüm yönleriyle araştırılması için TBMM Başkanlığına önerge verdi. Maraş Katliamının Türkiye’nin bugüne kadar yaşadığı en büyük katliamlardan biri olduğuna vurgu yapılan araştırma önergesinde 19 Aralık 1978’de başlayıp, 26 Aralık’ta güçlükle sonlandırılan olayların ardından kimi insanların baltayla doğrandığı, küçük çocukların kurşunlanarak öldürüldüğünü, hamile kadınların karınları deşildiği, resmi rakamlara göre 111 kişinin hayatını kaybettiği,176 kişinin yaralandığı, 400 e yakın ev ve işyeri tahrip edildiği, katliam sonrası Alevi nüfusun neredeyse tamamının evlerini, iş yerlerini bırakıp Maraş’tan kaçmak zorunda kaldığı bilgilerine yer verildi.

YASAKÇI ZİHNİYETİ KINIYORUM

Maraş Valiliği’nin OHAL’i gerekçe göstererek 12 Aralık gününden geçerli olmak üzere 1 ay boyunca kentte yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, anma etkinliğini yasaklamasının kabul edilemez olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Acıları ortaklaştırıp barış ve kardeşlik içinde yaşam mesajları verilmesinden neden korkuluyor, yakınlarını kaybeden insanların acılarını yaşamalarına neden izin verilmiyor anlamak mümkün değil. Bu yasakçı zihniyeti kınıyorum" dedi.

HABER MERKEZİ