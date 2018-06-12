Neden bizim bir bakanlığımız yok?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için Malatya’yı ziyaret etti. İlk ziyaretini Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (MESOB) yapan Başkan Kılıçdaroğlu, burada oda başkanlarıyla bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Adayı Veli Ağbaba, MESOB Başkanı Şevket Keskin, İl Başkanı Enver Kiraz, Hekimhan ve Arguvan Belediye başkanları, CHP Milletvekili adayları, oda başkanları ve bazı partililerin yer aldığı toplantıda ilk sözü MESOB Başkanı Şevket Keskin aldı.

Esnaf ve sanatkarlar camiasının partiler üstü olduğunu ifade eden Başkan Keskin, bütün partilere eşit mesafede olduklarını söyledi.

HOŞ GELDİNİZ, SEFALAR GETİRDİNİZ

İlk toplantıyı esnaflarla birlikte yaptığı için Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na teşekkür eden Başkan Keskin, “Bizim için vazgeçilmez unsurların başında partiler gelir ama bizim için bütün partiler aynıdır. Herkesin gönlünde belki başka bir parti vardır ama bizim kurum olarak partiler üstüyüz. Sayın Genel Başkanım siz her gelmenizde esnaf ve sanatkarların içerisinde, esnaf ve sanatkarların sorunlarını dinleyen çözüme ulaştırmak için çalışan bir genel başkansınız. Malatya’mıza gelip de ilk toplantıyı buradan yaptığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” diye konuştu.

İLK TANIŞTIĞIMIZ KİŞİ ESNAFTIR

Esnaf ve sanatkarları korumak için özel düzenlemeler yapıldığını ifade eden Başkan Kılıçdaroğlu, “Esnafın bir özelliği var. Anadolu’nun kadim kültürünü esnaf içselleştirmiştir. Ahi Evran geleneğinden gelir. Sabahın köründe dükkanını açar. Etrafını temizler, devlete yük olmaz, vergisini, primini zamanında ödemeye çalışır. Sıkıntısı varsa sıkıntısını arkadaşına, komşusuna aktarmaya çalışır. Esnafın bizim toplumumuzda ayrı bir önemi vardır. İlk tanıştığımız kişi esnaftır. Çocuğumuzu mahallemizin bakkalına göndeririz ekmek alsın diye. Esnaf dünyanın bütün ülkelerinde vardır. İster gelişmiş isterse az gelişmiş ülkelerde olsun. Ve esnafı korumak için özel düzenlemeler getirilmiştir. Bizim anayasamızda da şöyle bir hüküm vardır: Devlet esnaf ve sanatkarı koruyacak tedbirler alır. Şimdi ben size esnaf ve sanatkarları koruyacak tedbirler alıyor muyuz, almıyor muyuz bunu anlatmaya çalışacağım” şeklinde konuştu.

KAÇ ESNAF ARKADAŞINIZ İFLAS ETTİ?

Esnaf bakanlığı kuracağından söz eden Başkan Kılıçdaroğlu, “Gittiğim her yerde hep bir esnaf bakanlığından söz ederler. Neden bizim bir bakanlığımız yok. Derdimizi anlatacak bir yer bulamıyoruz. Yıllarca bunu söylerler. Hiçbir parti’ ben esnaf bakanlığı kuracağım’ demiyor. Ama biz diyoruz. Kendi seçim bildirgemize koyduk. Allah’ın izniyle Muharrem İnce Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı da parlamentoda çoğunluğu sağlarsa ilk yapacağımız işlerden birisi bir esnaf bakanlığı kurmaktır. Sanayicinin bakanlığı var, turizmcilerin bakanlığı var ama esnaf bir köşeye atılmış durumda. ‘Esnafa bakanlık gereği yok’ diyorlar. Son 15 yılı bir düşünün. Kaç esnaf arkadaşınız iflas etti. Kaçı dükkanını kapattı. Esnaf olmak demek illa dükkan sahibi olmak değil tabi ki. Kamyon sahibi olan da, servis sahibi olan da esnaf. Esnaf dediğiniz hayatın bütün alanlarında görev yapıyor. Geçinmeye çalışıyorsunuz. Devlete yük olmuyor verginizi ödüyorsunuz. Bağ-Kur priminizi de ödüyorsunuz. Bekliyorsunuz ki, devlet size destek versin” diye konuştu.

SAYIN ALİ COŞKUN’A SAHİP ÇIKTINIZ MI?

AVM’lerin yayıldığına dikkat çeken Başkan Kılıçdaroğlu, “Başkan az önce alışveriş merkezlerinden şikayet etti. ‘Artık gücümüzün yetmediğini biz anladık’ dedi. Neden gücünüz yetmiyor? Ben size söyleyeyim. Birlik olmadığınız için gücünüz yetmiyor. Birlik olsanız ‘kim AVM açıyorsa ona oy vermeyeceğim’ diyeceksiniz, bu kadar basit. Güce teslim olduğunuz andan itibaren kaybedersiniz. Sayın Ali Coşkun’u ben de tanırım, siz de iyi tanırsınız. AK Parti’nin ilk dönem Ticaret Bakanıydı. AVM’leri sınırlamak için meclise bir kanun getirdi. Getirdi ve bankalığından oldu. Peki, esnaf kardeşlerime sesleniyorum, Sayın Ali Coşkun’a sahip çıktınız mı? Neden sahip çıkmadınız, AK Partili de olabilirsiniz. Ama o esnafı düşünüyordu. Esnafı düşündüğü için siyasetin dışına atıldı. Hepimizin oturup düşünmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların sonunda MESOB Başkanı Şevket Keskin, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na yaş ve kuru kayısı hediye etti.

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