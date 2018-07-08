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Ne üretici ne tüketici memnun

Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, et fiyatları ve Malatya'da ki hayvancılığın geldiği nokta ile ilgili açıklamalarda bulundu. Taneli,'' Bizim üreticimiz eti 28 ile 29 TL arasında satıyor, markete gidene kadar 40 TL oluyor. Üretici kazanmıyor, aradaki komisyoncular kazanıyor.'' dedi.

Ne üretici ne tüketici memnun

Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, et fiyatları ve Malatya'da ki hayvancılığın geldiği nokta ile ilgili açıklamalarda bulundu. Taneli,'' Bizim üreticimiz eti 28 ile 29 TL arasında satıyor, markete gidene kadar 40 TL oluyor. Üretici kazanmıyor, aradaki komisyoncular kazanıyor.'' dedi.

08 Temmuz 2018 Pazar 11:03
Ne üretici ne tüketici memnun

Kışın et fiyatlarının düştüğüne yazın da et fiyatlarını biraz daha yükseldiğine dikkat çeken taneli, ''Kışın et fiyatları düşüyor, yazında et fiyatları biraz yükseliyor nedeni ise insanların daha fazla et tüketip, tüketmemeleri. Yazın herkes otellere gidiyor, piknikler yapıyor bunun için fazla bir yükselmede yok şuanda 28.5 ile 29 TL arasına kesiyor kasap fiyatının artmasının sebebi de insanların yazın daha fazla et tüketmesi. Ben inanıyorum ki bundan sonra fazla bir yükselme olmayacak, ramazanda da dikkat ederseniz hep böyle şeyler söylediler ama bir şey olmadı.Bizim üreticimiz eti 28 ile 29  TL arasında satıyor.Asıl sıkıntı satıcılardaki et fiyatlarının yüksekliği, bu sorunlar oldukça bunun sıkıntılarını biz çekiyoruz. Onlar diyelim ki 29 TL'den  kesiyor sonra 40 TL'den diyorlar böyle kar amacı olamaz. Aradaki komisyoncular kazanıyor, ne üretici nede tüketici bundan faydalanamıyor. Eziyeti çeken üreticiler, tüketiciler rahatlıkla et yiyemiyorlar ama sıkıntısını da hep üreticiler çekiyor. Et maliyetleri yüksek değil, satıcı eti 28.5 – 29 TL'den alıyorlarsa ve 40 TL'den satıyorlarsa burada ciddi anlamda bir sıkıntının olduğunu ve aradaki insanların fahiş fiyatlara satmaları sıkıntılıdır.'' ifadelerini kaydetti.

''ENTEGRE TESİSİ KURMAK İSTİYORUZ''

''Eti direk üreticiden tüketiciye satmamız lazım.'' diyen Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, Türkiye Kırmızı Et Üreticisi Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanıyım.116 tane birliğimiz var bunu en güzel şekilde de yapabilirler, devlet destek veriyor, üretici birlikler vasıtasıyla direk tüketiciye satacak fakat serbest piyasa dedikleri için bir şey denilmiyor ister alsınlar, ister almasınlar diye söylüyorlar. Malatya Birliği olarak bir proje üzerine çalışıyoruz, 2018’in sonlarına doğru entegre tesisi kurmak istiyoruz eğer bu kurulumu başarabilirsek, kendi mağazamızı kurabileceğiz. Tesisi kurmak noktasında Ak parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’de destek veriyor. Bu sene içerisinde biz kendi etimizi satmaya başlayacağız.Türkiye’nin en büyük İktisat Organize Hayvancılık Bölgesini Malatya’ya kuruyoruz eğer biz bunu da yaparsak orda ki etleri kendi kesim imalathanemizde kesip tüketiciye satmayı planlıyoruz. Küçük işletmeler öldü. İnsanlar modernleşmeye, makineleşmeye başladı şu an da kuracağımız yere 162 üretici 22 bin baş hayvan oraya gidecek.'' şeklinde konuştu.

''KURBANLIK SIKINTISI YAŞANMAZ''

Yem fiyatlarının yüksek olduğunu altını çizen Taneli,''Kurban Bayramında hayvan fiyatlarına tahmini bir fiyat söylemek mümkün değil, kurbanlık yapan insanlarımız ayrı, kesimine yönelen üreticimiz ayrı fiyatın artacağını tahmin etmiyorum. Hayvanlarımız şuanda mevcut. Bizim kendi şartlarımıza göre hareket etmemiz, bizim elimizde olanı iyi değerlendirmek lazım. Şuan yem fiyatları bizde yüksek, küçükbaş hayvancılığı biraz daha geliştirmemiz lazım. Bizim yapmamız gereken tek şey şu devlet geçen sene bize destek veriyordu ama artık destek yok, umarım bakanımız bu işe çözüm getirir.''dedi.

SİNEM HATUN TAVUT

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Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet TaneliEt Fiyatları
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