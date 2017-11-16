Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğünün 2016 yılı Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi Araştırma Sonuçları üzerinde yaptığı analizlere göre ülkemizdeki 15-34 yaş grubu nüfus mevcut işini en fazla akraba, eş ve dost aracılığı ile buldu.

YÜZDE 40,2’Sİ…

15-34 yaş grubundaki çalışan nüfusun yüzde 40,2'si akraba, eş ve dost aracılığıyla, yüzde 35,5'i işverene doğrudan yapılan başvuruyla,yüzde 10'u medya, internet veya diğer kanallarda yer alan ilanlar aracılığıyla, yüzde 4,4'ü eğitim-öğretim kurumları vasıtasıyla,yüzde 4'ü işverenin kişiyle doğrudan iletişim kurmasıyla, yüzde 3,2'si istihdam ofisleri kanalıyla ve yüzde 2,6'sı diğer yöntemlerle mevcut işini buldu.

15-34 yaş grubundaki çalışan erkek nüfusta akraba, eş ve dost aracılığıyla iş bulma (yüzde 43,6) ilk sırada yer alırken aynı yaş grubundaki çalışan kadın nüfusta işverene doğrudan yapılan başvuruyla iş bulma (yüzde 36,5) ilk sırada yer alıyor.

HABER MERKEZİ