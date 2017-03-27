Yeni Sanayi Sitesi kavşağındaki trafik tıkanıklığı veryansın ettiriyor. Trafik tıkanıklığı nedeniyle dakikalarca araçlarda beklemek zorunda kalan vatandaşlar illallah ediyor. Tepkinin en büyüğü ise esnaflardan geliyor. Konuyla ilgili BUSABAH’a konuşan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, Yeni Sanayi Sitesi kavşağındaki trafik tıkanıklığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bu konuyla ilgili 6-7 aydır bir çalışma içerisinde olduğunu ifade eden Başkan Evren, bu problemle ilgili daha önce Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne birer dosya sunduğunu söyledi.

DÖNECEK YER YOK

Daha önceki dönemde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanına trafik sıkışıklığının giderilmesi noktasında tavsiyelerde bulunduğunu ifade eden Başkan Evren, “Ankara Kızılay’da bir üstgeçit var. Bu tarzda bir önlem alınabilir. Bir yabancı gelse, İstasyon tarafından bir vatandaş gelse söz konusu olan yerde bir dönecek yer yok. Vatandaş kavşağı dönecek ve orası da hemen tıkanıyor. Altgeçidin üstünde sola dönüşlü bir yol olsaydı yol rahatlardı. Bunun olmaması trafiğin tıkınmasına sebep oluyor” diye konuştu.

ESNAFIMIZ MAĞDUR DURUMDA

Yeni Sanayi Sitesi kavşağındaki trafik tıkanıklığından dolayı esnafların tepki gösterdiğini belirten Başkan Evren, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz aylarda düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısında Yeni Sanayi Sitesi kavşağındaki trafik tıkanıklığını Vali Bey’e aktardım. İl Koordinasyon Kurulunda bunları tek tek dile getirdim. Burada sanayi sitelerimiz var. 2 bin 700-2 bin 800’e yakın iş yerimiz var, mezarlıklar var. Burada Yeşiltepe, hal binası, galericiler, hayvan pazarı, kamyoncular var. Allah aşkına şimdi esnaf evine gideceği zaman ancak yarım saat önceden iş yerinden çıkıyor. Bu yüzden esnafımız şikâyetçi oluyor. Sayın Valim, ‘milletvekilleri ile beraber Karayolları Genel Müdürlüğü ve daha sonra Bakan Bey’le görüştük, burada bir çalışmalarımız var. Acil olarak sanayi köprüsünün üstünde duracağız ve açacağız” dedi. 5-6 ay oldu bunun için hiçbir gelişme yok ve aynı tıkanıklık devam ediyor. Esnafımız mağdur durumda. Bu konuda esnaflarımız tepkili ve ‘dükkânlarımızın anahtarlarını götürüp bırakalım’ diyorlar. Ben de ‘hayır, bu bize yakışmaz’ diyorum.”

BUNU AŞMAMIZ LAZIM

Bu gibi problemlerin aşılmasının gerekliliğinden bahseden Başkan Evren, “Bu konuda ne söylersem boş. Yeni Sanayi Sitesi kavşağının büyümesi gerekiyor. Sanayinin girişinden hastane tarafına kadar boşluklar var. Yıkılan eski Köy Garajı’nda boşluklar bulunuyor. Kavşak genişletilirse çok güzel olur. Biz istiyoruz ki bu sanayi kavşağının orada bir rahatlama olsun. Sayın Valimle ayaküstü görüştüğümde söyledim, Büyükşehir Belediye Başkanına söyledim. Bir cenazede bile Çevreyolu’ndan tutun tam Yeşiltepe Kavşağının oraya kadar yığılma oluyor. Devlet Demiryolları Bölge Müdürüyle yaptığımız görüşmede Yeşilkaynak, Babuktu civarına yapılan üstgeçit köprüsünün bir an önce bitirilmesini ve buranın trafiğe açılmasının sanayi giriş-çıkışını bir nebze olsun rahatlatacağını söyledim. Bunu aşmamız lazım. Artık büyük şehir olduk. Yapılması gereken ne varsa yapılmalı. Dükkânlar yıkılması gerekiyorsa yıkılsın. Bu zor olmasa gerek” ifadelerini kullandı.















MUTLU SARIGÜL