Malatya Büyükşehir Belediyesi Açık Oto Pazarı’nda yine bir sessizlik hakim. Pazar piyasasında hareket olmadığını ve bu yüzdende pazarda bir belirsizlik olduğunu ifade eden araç satıcıları BUSABAH’a konuştular. Müşterinin olmadığını kaydeden Dursun İnal isimli araç satıcısı, vatandaşların ellerinde bulunan araçların fiyatlarını öğrenmek için pazara geldiğini söyledi.

ALMAYA YANAŞMIYORLAR

Pazarda bir bekleyişin hakim olduğunu dile getiren İnal, “Yıl bitiyor. Vatandaşlarda bir bekleyiş ve tedirginlik hakim. Araç almaya pek yanaşmıyorlar. Kimisi aracını satmak da istiyor, almak da istiyor. Ama alıcılar bekliyorlar ki, aracı piyasasının altında alsın, satıcılar da bekliyor ki, aracını değerinde satsın. Bu yüzden ortada bir belirsizlik var. Bu belirsizliğin ne zamana kadar devam edeceğini bilemiyorum. Piyasanın bu şekilde karışık olması; başta Ortadoğu’daki olaylar olmak üzere, Türkiye’de yaşanan terör olayları ve altın ve dolar kurunun standart olmaması. Vatandaşlar ‘sıcak paramı araca bağlarsam, dolar ve altın yükselirse elimdeki araç ile 3-4 bin TL zarar ederim’ düşüncesinde. Haklılar. Para kazanmak kolay değil. Öte yandan kışın da etkisi var. ‘Araç alırsam zaten bu karda kışta kullanamayacağım’ diyorlar. Buraya gelen de, kuru kalabalık” şeklinde konuştu.

ARAÇ SATAN ÇOK NADİR

Pazarda satılan araç sayısının çok az olduğunu belirten Yılmaz Kaya isimli satıcı ise, “Pazarda müşteri varmış gibi görünüyor. Fiyat soruyorlar ama pazarlık bile yapmıyorlar. Bu da vatandaşların araçların fiyatlarını öğrenmek için pazara geldiklerini gösteriyor. Gerçekten de, oto pazarında bir durgunluk var. Ne alan var, ne de satan. Umarım yılbaşından sonra araçlarımızı satarız” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL