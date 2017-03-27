27 Mart 2017 Pazartesi

“Naylon tez”lere son

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yüksek öğretimdeki 'naylon tez' iddiası ile ilgili konuştu. Bakan Yılmaz’ın bu konuşmasından sonra ise akademik anlamda tartışmalar yaşandı.

27 Mart 2017 Pazartesi 10:28
“Naylon tez”lere son

  Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, akademik danışmanlık, bitirme projesi danışmanlığı, tez danışmanlığı gibi isimler ile faaliyet gösteren firmaların ücret karşılığı tez, ödev veya proje hazırladıkları yönündeki iddialar üzerine, “YÖK her iddiayı ciddi olarak inceler ve gereğini yerine getirir. Gerek temel eğitimde, gerek orta öğretimde gerek ise yüksek öğretimde ülkemizin önceliği kaliteyi artırmaktır. Eğer böyle bir işlem yaparsa yapan kişi kendisine kötülük eder, başkasına değil. Dolayısıyla sahte, yanlış, başkasının emeği üzerinden derece almak öncelikle o kişiye en büyük zarardır. YÖK üzerine düşeni yapar” açıklamasını yaptı.

Bu “naylon tez” konusu tartışmaları, üniversite öğrencilerini de bir nebze olsun rahatlattı. Bazı öğrencilerin hiç çalışmadan tez vermesinin sıkıcı bir durum yarattığını söyleyen öğrenciler, bununla ilgili önlemlerin gerekli olduğunu belirttiler. Öte yandan, “naylon tez” konusu sosyal medyada da tartışma konusu oldu.  

TAHİR ÖZÇELİK
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