Uzun zamandan bu yana su problemi olan Arguvan ilçesine bağlı Narmikan Mahallesi’nde su sıkıntısı yaşanıyor. Bugünlerde hem içme suyu hem de sulama suyunda neredeyse S.O.S veren Narmikan Mahallesi, yetkililerden gelecek bir yardımı bekliyor. Su sıkıntısıyla ilgili konuşan ve önemli açıklamalarda bulunan Narmikan, Bahçeli, İçmece Sulama Birliği Kooperatif Başkanı Mayer Türk, BUSABAH’a konuştu. Yıllardır içme suyu sorunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Türk, özellikle bu yıl bu sorunun had safhada olduğunu dile getirdi.

“80 TONLUK DEPODA, 20 TON SU YOK”

300 haneli bir köyde içme suyunun bulunmadığını ileri süren Başkan Türk, “Hatta bugün belediyeyi arayarak bir tanker su isteyeceğiz ve bu köy 300 haneli bir köydür. Yaz aylarında köy hanesi 500 haneye çıkıyor ve böyle bir köyün yazın içme suyu yoktur. İnsanlar banyosundan, temizliğinden vazgeçti, içme suyu dahi tedarik edemiyor. Bununla alakalı Büyükşehir Belediyesi’ne yoğun şekilde bir başvurumuz var. Belediyeye yaptığımız her başvuruda; yetkililer bizlere, bütçe sorunu yaşadıklarını söylüyor. Bütçe olmamasına rağmen Malatya’nın sokak sokak eşildiğini görmek mümkün ama sıra bizim köyümüze geldiğinde her ne hikmetse bütçe olmuyor. Narmikan Arguvan’ın en büyük mahallelerinden birisidir. Arguvan’ın diğer mahallelerine kıyasla bizim mahallemizde içme suyu hiç yok. 80 ton su depomuz var ama içinde belki 20 ton dahi su yoktur. Muhtarımız sabah su deposunun vanasını açınca, evlerde olup suyu yakalayanlar hemen kullanıyor. Yarım saat içinde kim ne kaparsa, onunla idare ediyor. Su için kavga, dövüş yaşanması yakındır. Mahalleli su kapma yarışına girdiği için münakaşalar başlıyor” şeklinde konuştu.

NOT ALMAKTAN ÖTEYE GİDİLEMİYOR

“Biz yerel yönetimlerimiz ile görüştük. Çünkü hizmet alamıyoruz” diyen Başkan Türk, yerel yöneticileri ve milletvekillerine de serzenişte bulundu. Başkan Türk, “Milletvekillerimizden umudumuz yoktur. Onların da hiçbir faaliyetini göremedik şehre uğramadıkları için birçoğunun isimlerini bile unuttuk. Sağ olsunlar seçimden seçime geliyorlar, geldiklerinden bir şeyler anlatıyorlar. Sonuç itibariyle hiçbir hizmet alamıyoruz. Sulama suyundan zaten vazgeçtik, geçen yıl mahsulümüz zaten yerde kaldı. Komple çiftçimiz zarar etti. Hangi kuruma gittiysek Büyükşehir, DSİ başka bir yere topu birbirlerine attılar. Sulama suyunda her ay TEDAŞ’a 50 bin lira elektrik para ödüyoruz. Bunun dışında bir diğer sıkıntımız da devletin yenilemesi gereken tesisi biz yenilemeye çalışıyoruz. Sayın Bakanımızın Arguvan ziyaretinde kendisine de ilettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız da geldiğinde ona da anlattık. Her geldiklerinde kendilerinden ricalarda bulunuyoruz. Yanlarında bulunan danışmanları not alıyor bundan öteye gidemiyoruz” diye konuştu.

“İSTANBUL’DA YAŞAYAN 850 HANE NARMİKANLI”

Su probleminin çözülmesi halinde şehir dışında yaşayan Narmikanlıların Malatya’ya göç edeceğini söyleyen Başkan Türk, “İstanbul’da yaşayan 850 hane Narmikanlı. Üstelik bizim kooperatif birliğimiz, 5 mahallenin kooperatif birliğidir. Sık sık İstanbul’daki aileler ile görüştüğümüzde su alanları genişletilir güven verilirse, Narmikan’a gelebileceklerini söylüyorlar. Artık büyükşehirlerde yaşamanın zor olduğunu burada bağ-bahçe ile ilgileneceklerini, yani köy işleriyle uğraşacaklarını ciddi şekilde ifade ediyorlar. Ama biz şu an elimizdeki tesisin zaten yetersiz olduğunu, daha da genişletilmesi gerektiğini söylüyoruz. Geçen sene mahallelilerden para toplayarak, 90 bin TL’ye dalgıç pompalar aldık. İnanın; hayvanlarını satarak zarar edip, mahalleye dalgıç pompa alınsın diye para verenler oldu. Bu kadar fedakâr bir toplumumuz var. Ama var olan idarecilerimiz yok gibiler. Taleplerimiz olmasına rağmen hiçbir talebimiz yerine getirilmedi. Arguvan Belediyesi zaten içme suyu işine karışamıyor, MASKİ ilgileniyor” ifadelerini kullandı.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK

Artık mahallelinin yüzüne bakamadığını dile getiren Başkan Türk, “Arguvan Belediyesi’nin bütçesi yok. Bir tane kepçesi var, o da kendisine yetmiyor. Zaten bizim Arguvan Belediyesi’nden bir şey beklememiz insafsızlık olur. Büyükşehir olunca sırtımızı dayayabileceğimiz bir belediyemiz olduğunu düşünmüştük ama hayal kırıklığına uğradık. İmkanı olsa Arguvan Belediyesi’nin elinden gelenin fazlasını yapacağına inanıyoruz. Çünkü o bir tane kepçesini bile, işim olduğunda gönderip işimizi gördürebiliyor. Özellikle belirtmek istiyorum, Malatyalı vekillerin varlığı da yokluğu da belli değil. Ben artık mahallelinin yüzüne bakamıyorum. Bana ‘başkan çalışmıyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun’ deniliyor. Benim tek başıma yapacağım hiç bir şey yok, ben ancak devletten destek görebilirim. Acı ve gerçek ben şu an Büyükşehir Belediyesi’nden randevu dahi alamıyorum. Büyükşehir binasına gittiğimde protokol katına çıkılmanın yasak olduğunu söylüyorlar. Hizmet alamıyoruz, görüşemiyoruz, enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Belki diğer sulama birlikleri de aynı sıkıntıları yaşıyor olabilir. Ama kendi derdimizin peşine düştüğümüzden başka birliklerin de aynı sıkıntılar yaşadıklarını göremiyoruz” söylemlerinde bulundu.

PROJEYİ HAYATA GEÇİRMEYİ PLANLIYORUZ

Karakaya Barajı’ndan borular yardımıyla içme suyu getireceklerini ifade eden Başkan Türk, “Karakaya Barajı’ndan sulama suyunu temin ediyoruz. İçme suyu ile ilgili İstanbul’da yaşayan Narmikanlılar ile görüşüp ‘ne yapabiliriz’ diye istişareler yapıyoruz. Artık çaresiz kaldığımızdan dolayı kirli temiz demeden Karakaya Baraj gölünden mahalleye içme suyu nasıl temin edebiliriz, onun peşine düştük. Mahalleli kendi imkanlarıyla bir proje hazırlatma arayışlarında girerek mahalleye 9 kilometrelik bir hat çekmeyi düşünüyor. Bu da tahminen 250 bin TL’ye mal oluyor. 250 bin lirayı evine zorla ekmek götüren köylüden para toplayarak, bu projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Şu ana kadar 50-60 bin arasında bir para da topladık” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL