Seçim süreci hakkında Poyraz ile fikir alışverişinde bulunan Şahin, 500’e yakında yakın nitelikli üyeye sahip olan MSMMMO’nın sanayici ve tüccarların eli, kolu konumunda olduğunu ifade ederek, “Bugün işletmelerimizin mali durumunu, verimliliğini, yaptığı imalatın maliyetinin bilinmesini, işletme dışındaki kişilerle olan ticari ilişkiler hakkında bilgi sahibi olma gibi pek çok konuda sanayici ve tüccarımızın çok önemli destekçileri olarak bizlere yardımcı oluyorsunuz. Bu anlamda bu camiayı önemsiyor ve sizleri ziyaret etmekten de büyük memnuniyet duyuyorum” şeklinde konuştu.

Malatya ekonomisinin büyümesinin kendilerini de memnun edeceğini söyleyen MSMMMO Başkanı Nuh Poyraz ise, Namık Şahin’in ziyaretinden dolayı memnuniyetini belirterek, MTSO seçiminin hayırlı olmasını diledi.

İHA