07 Eylül 2017 Perşembe

Namık Şahin seçim çalışmalarını sürdürüyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına aday olan iş adamı Namık Şahin, seçim çalışmaları kapsamında Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kırteke’yi ziyaret ederek, bilgi alışverişinde bulundu.

07 Eylül 2017 Perşembe 13:14
Namık Şahin seçim çalışmalarını sürdürüyor
  Ziyarette konuşan Şahin, Malatya’da inşaat ve alt yapı adına önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, “İnşaat sektörü binlerce kalem malzemeyi kullanıyor ve bu malzemeyi şehirlerin ortaya çıkmasına dönüştürüyor. Sanayici ve tüccarımıza en değerli mekanları hazırlıyorsunuz. Bu anlamda şahsınızda bütün müteahhitlerimize başarılar diliyorum. İnşaat sektörü lokomotif sektörlerin başında geliyor. Bu sektörümüzün sorunlarını çözmede MTSO ile sizlerin daha sık görüşmeler yapmasına ve yerel çözümlerin geliştirilmesine inanıyorum” şeklinde konuştu.
Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kırteke ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MTSO seçiminin hayırlı olmasını diledi.
İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahMTSO Başkan Adayı Namık Şahin

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