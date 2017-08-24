24 Ağustos 2017 Perşembe

Açılış boş tribünler önünde

Namık Şahin, seçim çalışmalarına start verdi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) önümüzdeki günlerde yapılacak seçimlerde başkanlığa adaylığını koyan Namık Şahin, seçim çalışmalarına start verdi.

24 Ağustos 2017 Perşembe 13:40
Namık Şahin, seçim çalışmalarına start verdi

  Daha önce Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanlığı yapan ve MTSO’da yapılacak seçimlerde başkanlığa adaylığını koyan Namık Şahin ilk olarak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan ile görüşerek adaylık süreci hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmelerde MTSO ile ilgili hedef ve projelerini anlatan Şahin, başkanlık için destek istedi.

İHA
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