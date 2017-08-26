26 Ağustos 2017 Cumartesi

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Namık Şahin, Çakır’ı ziyaret etti

Malatya Ticaret ve sanayi Odası Başkanlığına aday olan İş Adamı Namık Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret etti.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 11:43
Namık Şahin, Çakır’ı ziyaret etti

  Malatya Ticaret Sanayi Odası (MTSO) seçim süreci hakkında bilgilendirme gezisi yapan Namık Şahin, Bbüyükşehir olan Malatya’nın ticari hayat ve ekonomisinin daha da gelişmesi için özverili bir ekiple katkı vermek istediklerini vurguladı.

Şahin, “Ekonomisi güçlü olan bir Malatya’nın başta belediyecilik hizmetleri olmak üzere her türlü hizmetlerin de sunumundaki imkanları artırabileceğine inanıyoruz” ifadesini kullandılar.

Malatya Büyükşehir belediye başkanı Ahmet Çakır, gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirterek sürecin Malatya’ya hayırlı olmasını diledi.
İHA
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