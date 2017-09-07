Mynmar hükümetinin Arakanlı masum sivillere yönelik katliamlarına tepki göstermek amacıyla memleketi Muş’tan 4 gün önce üzerinde Arakanla ilgili yazı ile Türk bayrağı bulunan bisikletiyle yola koyulan ve gece gündüz demeden pedal çeviren 3 çocuk babası Osman Koç, Bingöl ve Elazığ illerinin ardından Malatya’ya ulaştı. Tek amacının Arakanlı Müslümanlara yapılan zulmün durmasına katkıda bulunmak olduğunu söyleyen Koç, turu Ankara’da bitireceğini ve burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini belirtti.

YORGUNLUK, HALSİZLİK UMURUMDA DEĞİL

Bütün Müslümanların Arakan’da yaşanan katliama tepki göstermesi gerektiğini vurgulayan Koç, “Ben bir Müslüman olarak kendimi sorumlu hissettim ve karınca misali böyle bir karar aldım. Hedefim Ankara ve nasip olursa Cumhurbaşkanımız ile görüşmek. Yorgunluk, halsizlik falan umurumda değil. Orada masum insanlar cayır cayır ateşe atılıyor, türlü türlü işkencelere maruz kalıyor. Böyle bir durumda biz biraz ter akıtsak hiçbir şey olmaz. Her insanın bu vahşete tepki göstermesi lazım” ifadelerini kullandı.

BEN NASIL YERİMDE DURABİLİRİM?

Yola çıkarken ailesi ve yakın akrabalarının kendisine olumsuz en ufak bir şey söylemediğini aktaran Koç, “Hatta 67 yaşındaki hasta annem dedi ki 'Keşke ben de dinç olsaydım ve seninle gelseydim.' İşte biz böyle merhametli ve vicdanlı insanlara sahibiz. Herkesin bunu örnek alması lazım. Müslümanların böyle bir durumda rahat uyumaması lazım. Ben kendi çocuklarıma baktığım zaman oradaki çocukları görüyorum. O yavrular ateşe atılırken, ben nasıl yerimde durabilirim? Elimden geldiği kadar bir şey yapmam lazım. Hepimizin bir şeyler yapması lazım” diye konuştu.

İHA