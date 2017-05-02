Plaklar yeniden popüler olduğunda, üzülerek fark ettik ki pikapları elden çıkarmışız. Şimdi plak meraklıları yeniden iyi bir pikap bulmanın peşindeler. Kimi dedesinin pikabını elden geçiriyor, kimi de internette istediği modeli arıyor. Kıymetleri büyük bazı pikaplar için ise bir otomobil parası gözden çıkartılıyor.

İNSANLAR KASETÇALARLARA YÖNELDİ

Malatyalı 48 yaşındaki Yıldıray Akçer, gramafon, pikap ve müzik evinde müzikseverleri ağırlıyor. Bu işi severek yaptığını söyleyen Akçer, “90 yıllarında kamu sektöründe çalışmaya başladım. Geçen yıl mart ayında emekli oldum ve Malatya’da bu güne kadar olması gerektiğini düşündüğüm gramafon, pikap ve müzik evini açmaya karar verdim. Malatya Sanat Sokağı içerisinde mütevazi ama yılları sığdırabildiğim nostalji dolu, 7 den 70’e insanların ziyaret ettiği işletmeyi kurdum. 87-90 yıllarında lisede okurken kapalı çarşıda kaset satışı da yapıyordum. O yıllarda insanlar arabesk, sanat müziği şarkıları dinler ve 15 şarkılık listeler verirlerdi. Emel Sayın, Bülent Ersoy, Zeki Müren gibi sanatçıların şarkıları çok dinlenirdi. Daha önce insanların evinde plakçalarlar vardı. Plaklar zamanla tükenince bu kez insanlar kasetçalarlara yöneldi. Teknoloji ilerledikçe 93-94 yıllarında CD çalarlar piyasaya çıkmaya başlayınca kaset olayı da bitmeye başladı. Günümüzde Retro ile Vintage dediğimiz bir furya ortaya çıkmaya başladı” sözlerini kaydetti.

NEDEN MALATYA’DA OLMASIN?

Görevi gereği Ankara, İzmir, İstanbul gibi birçok il dolaştığını söyleyen Yıldıray Akçer, Plakların, pikapların ve gramafon gibi müzik çalar cihazların satıldığı bir iş yeri neden Malatya’da olmasın dedim. Malatya büyükşehir olduktan sonra ve geçmişte de bu potansiyelin olduğunu gördüğüm için önce böyle bir yer açmak için çalışmalara başladım. İnsanların rahatlıkla plaklara, pikaplara ulaşabilecekleri ve kullanabilecekleri bir mekan olsun istedim. Aslında yaşlısı genci herkes değerli sanatçıların albümlerinin kendi arşivlerinde olmalarını istiyor. Doğal olarak insanlar eski plaklara yönlendi” diye konuştu.

PLAKLAR NASIL SAKLANMALI?

Akçer, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Günümüzde piyasada bulunan 3 çeşit 33’lük, 45’lik ve 78’lik plak var. 45’lik dediğimiz plakların önünde ve arkasında birer şarkı bulunur. 33’lük dediğimiz plaklar ‘long play’ albüm dediğimiz formatta çıkan plaklardır. Sanatçının çıkardığı albümde ne kadar şarkı varsa 11 veya 12 tane şarkı yer alır. Birde ‘taş plak’ dediğimiz 78’lik plaklar var. Gramafonlar sadece 78’lik dediğimiz taş plakları çalarlar. Plakların çizilmemesi için kullanılmadıkları zaman kaplarının içerisinde muhafaza etmek gerekiyor. Piyasada zaten plakların kaplarını bulmak kolay ve mümkün olduğunca dik şekilde raflarda saklamak lazım. Kesinlikle üst üste konulmaması gerekiyor. Bu şekilde korunan plaklar 50-100 sene saklanabilir.

PİKAP ALIRKEN NEYE DİKKAT ETMEK LAZIM?

Plaklarda ise yeniye rağbet, eskiye göre daha az. Ama tamiriyle, yedek parçasıyla uğraşamam diyorsanız, yenisini almak en doğrusu. Üstelik eskilerin antika değeri de devreye girince, yenilerin fiyatı daha ucuz olabiliyor. Piyasadaki sıfır ürünlerin hepsi 2005 sonrası üretim. Pikap almadan önce muhakkak birkaç plak denettirin ve öyle alın. Devirde kayma olup olmadığını kontrol edin. Çünkü kaymanın tamiri zor olabilir. Plak dönerken, lastikte sertleşme veya gevşeme olmamalı. Pikabın en hassas bölgesi iğnesidir. Eski bir pikap alsanız bile, iğnesini sıfır alın. Pikabınız her amfiyi desteklemeyebilir. 70 öncesi yapımlarda bu sıkıntıyla sık sık karşılaşabilirsiniz. Eğer pikap tam otomatik değilse, devir şaşması sıkıntısıyla uğraşabilirsiniz. Taş plak çalmak istiyorsanız, pikabın 78’liklere uyumlu olup olmadığına dikkat edin.”

NE KADAR TEMİZSE, DEĞERİ O KADAR YÜKSEK

Birçok ilde bu ürünlere meraklı, ilgili insanların olduğunu söyleyen Yıldıray Akçer, “Kendi aralarında ‘trampa’ denilen anlaşmalar yapılıyor. Yani ticari değeri olan bir malın, para aracılığı olmaksızın, doğrudan doğruya bir başka malla değiştirilmesi; değiş tokuş, takas. Mesela ben karşıdaki insana sevdiği bir plak veya pikap gönderiyorum, o kişi bana bir plak veya pikap gönderiyor. Herkes ilgi alanına göre bazen böyle takaslarda gerçekleştirebiliyor. Pikapların bir marka değeri var bir de kullanım şekli var. Orijinal olup, parçalarının değişmemiş olması gerekiyor. Bir pikap ne kadar temiz kullanılmışsa ve parçaları orijinal ise o kadar maddi anlamda değeri yüksek oluyor” dedi.

HER MALATYALININ EVİNDE OLMALI

Akçer, “Yerimizi açtıktan sonra kendi kitlemiz ufak da olsa oluşmaya başladı. Burası plak severlerin buluşma noktası haline geldi. Özellikle buraya gelen gençler dekorasyondan etkilenip kendi sosyal medya hesaplarından fotoğraflar paylaşıyor. Bu sayede çoğu insan merak edip onlarda buraya gelerek plakları ve pikapları inceleyip satın alıyor. Malatya’da gençler daha çok ilgi gösteriyor. Mümkün olduğunca geniş yelpazede plak bulundurmaya çalışıyorum. Hemen hemen bütün sanatçıların plakları var. Yeni formatta plaklarda basılmaya başlandığı için olmayan sanatçıları da temin edebiliyoruz. Günümüzdeki sanatçıların plaklarını talep oldukça getirtme şansımız var. Yeni nesil pikaplar da piyasaya çıkmaya başladı. Bu yeni nesil üretilen pikaplar taş plak dahi oynatabiliyor. Bana göre her Malatyalının evinde mutlaka bir pikap bulunmalı. Müzik dinlemenin zevkine asıl o zaman vardıklarını göreceklerdir” sözlerine yer verdi.













ÖMER ALİ DELİBAŞ