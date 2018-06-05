‘MUTLULUK’ YARIŞMASI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yarışmamıza katılmak isteyenler çektikleri fotoğraflarını yesilyurtbel.tr@gmail.com adresine gönderebilirler.Yarışmanın seçici kurulu tarafından 26 Haziran 2018 tarihinde yapılacak” ifadelerini kullandı.

“YEŞİLYURT’UN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK”

Bu yarışmanın Yeşilyurt'un tanıtımına katkı sağlayacağını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bir ülkenin, kentin veya ilçenin dış dünyaya anlatılmasının en güzel yolu sanatsal çalışmalardır. Mutlu insanların yaşadığı şirin ilçemizin bütün yönleriyle tanıtılması amacıyla düzenlediğimiz 24. Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında fotoğraf severleri de Yeşilyurt’la buluşturuyoruz. Türkiye çapında yakından tanınan fotoğrafçılarımızın da katılımıyla 20 Haziran 2018 tarihine kadar devam edecek ‘Mutluluk’ temalı ulusal fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Yarışmadaki temel amacımız; ilçemizin doğal güzellikleri, zenginlikleri ve hemşerilerimizin yaşam tarzlarının mutluluk temasıyla harmanlanıp sanatsal bir etkinlikle anlatılmasıdır. İlçemizde misafir edeceğimiz fotoğraf tutkunları ilçemizden insan manzaraları, doğal güzellikleri, tarihi yapıtları, yerleşim alanları ve tarımsal ürünlerimizi kadraj altına alacaklar. Bu fotoğraflar gelecek nesillere bırakılacak çok kıymetli eserler olarak arşivlerdeki yerini alacak ve tarihi niteliğe sahip olacaklar. Fotoğraf tutkunları bir yandan farklı fotoğraf karelerini yakalamak adına çaba sarf ederken diğer taraftan ilçemizin farklı özelliklerine bire bir şahit olacaklar” sözlerini kaydetti.

“BAŞVURULAR 20 HAZİRAN 2018’DE SONA ERECEK”

Başkan Çınar, “Yarışmamıza katılmak isteyenler çektikleri fotoğraflarını yesilyurtbel.tr@gmail.com adresine gönderebilirler.Yarışmanın seçici kurulu tarafından 26 Haziran 2018 tarihinde yapılacak geniş kapsamlı değerlendirmelerin ardından dereceye giren fotoğraflar ve yarışmacılarımızı kendi internet sitemizden açıklayacağız. Yarışma sonunda dereceye girecek birinci yarışmacıya 3 Bin 500 TL, ikinci ve üçüncüye 3 Bin TL, Mansiyon dalında 250 TL, Özel ödül 200 TL ve Sergileme Alan fotoğraflar için 250 TL para ödülü takdim edeceğiz. Yarışmanın ödül törenini 24. Yeşilyurt Kiraz, Kültür ve Spor Festivali kapsamında gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.