Yaklaşık 30 gündür polisin oğlunu aramaya devam ettiğini ifade eden anne Fatma Özbay, “Oğlum evimizden gideli 4 ay oldu. Ama biz ara ara görüşüyorduk. Bir aydan beri de irtibatımız kesildi. Ne ben ona ulaşabiliyorum ne de o beni arıyor. Bir anda ortalıktan kayboldu” diye konuştu.

BENİ HABERDAR EDERDİ

Oğlunun borçlarının olup olmadığı hakkında sorulan soruya cevap veren Fatma Özbay, “Ufak tefek borçları vardı. Ama evi terk edecek kadar büyük bir borcu yoktu. Mutlaka beni haberdar ederdi. Ben de oldukça endişeliyim. Polise de gittik. Onlar da arıyorlar. Tehdit falan alıyordu ancak şüphelendiğimiz birileri yok. Ben konuştuğum zaman da nerede olduğunu söylemiyordu. Sadece 'ben iyiyim anne' diyordu. Ama son bir aydır hiçbir şekilde irtibatımız yok. Üstündeki telefon da benim adıma kayıtlıydı ve şu anda ulaşılamıyor. Ben başına bir şey gelmiş olmasından endişeliyim. Ben Malatya'da olduğuna inanmıyorum, il dışında olduğunu düşünüyorum. Çünkü o burada durmaz. Biz zaten buraya taşınalı 6 ay oldu” ifadelerinde bulundu.

Oğlunun evli olmadığını da belirten Özbay, oğlunu gören veya bir şey duyanların 05448983744 numaralı telefondan kendileri ile irtibata geçebileceklerini dile getirdi.

TÜRKAN YILDIZ