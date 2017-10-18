HSYK’daki Fethullahçı Terör Örgütünün etkin olduğu dönemde hâkimlik yaparken akıl almaz mobbing uygulamalarına maruz bırakılan, KCK ve JİTEM gibi davalarda duruşmalara çıkmasına izin verilmen ve keyfi kararnamelerle sürgün edilen OHAL Komisyonu Başkanı Selahaddin Menteş, Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirildi.

ADANAYA SÜRDÜLER

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi üyesiyken taş atan çocuklarla ilgili FETÖ'cü özel yetkili mahkemelerin verdikleri ağır cezalara karşı ezber bozan çıkışları, uzun tutukluluk ve adil yargılama ilkesinin ihlal edilmesi nedeniyle Türkiye'nin AİHM'de ödediği yüksek tazminatlar nedeniyle mahkeme kararlarına yazdırdığı muhalefet şerhlerinden sonra FETÖ'cü mahkeme başkanları ve hâkimler tarafından kapatılan HSYK'ya şikâyet edilen Selahaddin Menteş, asil üye olmasına rağmen duruşmalara alınmadı.

ÇOCUKLARA 30 YIL OLMAZ

Menteş, FETÖ'cü mahkemenin bir çocuğa verdiği 20 yıl hapis cezasına muhalefet şerhi yazdırmış ve şu ifadelerde bulunmuştu:

"Taş atan çocukların örgüt üyesi gibi cezalandırılmaları terör örgütünün de benimsediği durumdur. Dağdan inen teröristler etkin pişmanlıkla serbest bırakıldıkları halde, taş atan çocuklar bu durumdan istifade edememektedir. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri ve örgüt üyesi oldukları kabul edilmediği için etkin pişmanlıktan yararlanamamaktadırlar. Çünkü etkin pişmanlık sadece örgüt üyelerini kapsamaktadır. Bombayla yakalanan bir terörist 10 yıl ceza alırken, taş atan çocuk 3 ayrı suçtan 15 yıl ceza almaktadır. Ortaya çıkan sonuç ceza adaleti açısından adil değildir. Terör sorununu çözerken insan odaklı bir yaklaşım sergilenmeye çalışılmalıdır. Sorunlar çözülmedikçe terör örgütlerinin en önemli yaşam kaynağı insan kaynağı tükenmeyecektir. Kürt sorunu Meclisimiz, aydınlarımız, sosyologlarımız, siyaset uzmanı, felsefecilerimiz, hukukçularımız tarafından ön yargısızca tartışılıp sonuca bağlanmalıdır. Çünkü terör; şiddet, kan, gözyaşı, nefret ve panikten beslenir."

TEBRİK ETTİ

Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ da kendi twitter adresinde Selahaddin Menteş’i tebrik etti. Bozdağ açıklamasında, “Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına atanan Müsteşar Yrd. ve OHAL Komisyonu Başkanı Selahaddin Menteş’i tebrik ediyor; görevinde başarılar diliyorum

OHAL KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA ATANMIŞTI

17–25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ'cülerin yargıdaki etkinliğinin kırılmasıyla 2014 yılında Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine getirilen Selahaddin Menteş daha sonra OHAL Komisyonu başkanlığına atanmıştı.

SELAHATTİN MENTEŞ KİMDİR?

3 Ekim 1970 tarihinde Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini sırasıyla Sivrice İlköğretim Okulu, Sivrice Ortaokulu ve Sivrice Lisesi’nde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 1994 yılında mezun oldu. 1995 yılı Eylül ayında Elazığ Adli Yargı Hâkim Adayı olarak kamu görevine başladı. Stajını bitirdikten sonra 1998 yılında Denizli Buldan hâkimi olarak atandı. Buldan da ki görevinden sonra Eskişehir-Han, Adıyaman-Gölbaşı hâkimi olarak görev yaptı. Bu görevleri sırasında Kadastro Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemelerinde çalıştı. 2006 yılında Diyarbakır’da CMK 250 maddeyle yetkili Ağır Ceza Mahkemesinde üye hâkim olarak görev yaptı. 2010 yılında Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerini 2012 Haziran ayına kadar yürüttü. 2012 Yaz Kararnamesi ile Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı. 2013 yılında Mazeret Kararnamesi ile Ankara Adliyesine atandı. 2014 Şubat ayı itibari ile Müsteşar Yardımcısı olarak atanmıştır. Son olarak 16 Mayıs 2017 tarihinde Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığına atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

TAHİR ÖZÇELİK