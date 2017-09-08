08 Eylül 2017 Cuma

Muş'taki faciada ölü sayısı 5'e yükseldi

Muş'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen özel güvenlik görevlisinin yaraladığı 15 yaşındaki oğlu ve yengesi de hayatını kaybetti.

08 Eylül 2017 Cuma 11:58
Muş'taki faciada ölü sayısı 5'e yükseldi
Merkeze bağlı Sungu Beldesi'nde cinnet getiren özel güvenlik görevlisinin vurduğu yaralılar hayatını kaybetti. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen güvenlik görevlisi M.A. evde yaşanan tartışmanın ardından 1,5 yaşındaki oğlu M.A. ile eşi, kız kardeşi, ağabeyinin eşi ve amcasının gelinine rastgele ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu A.A., S.A. ve B.A. olay yerinde hayatını kaybederken, 1,5 yaşındaki M.A. ile V.A. ise ağır yaralanmıştı. Ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden aile fertlerinin cenazeleri Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayın ardından kaçan özel güvenlik görevlisinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
İHA
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