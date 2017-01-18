18 Ocak 2017 Çarşamba

“Müslüman gençler dünyayı değiştirdiler”

“İlk Müslümanlar ve İslam’ı Seçme Nedenleri”nin anlatıldığı 8’inci siyer dersi gerçekleştirildi. Dersi veren anlatan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zengin, Müslüman gençlerin dünyayı değiştirdiklerini kaydetti.

18 Ocak 2017 Çarşamba 12:25
“Müslüman gençler dünyayı değiştirdiler”

  Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen Siyer Derslerinin 8’ncisi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen derse Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Erol Yiğit ile vatandaşlar katıldı. Dersi Yrd. Doç. Dr. Fethullah Zengin verdi.

Risaletin başlaması ile İslamiyet’i ilk kabul edenleri anlatan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zengin, ilk çocuk Müslüman’ın Hz. Ali, ilk yetişkin erkek Müslüman’ın Hz. Ebubekir, ilk kadın Müslüman’ın da Hz. Hatice olduğunu söyledi.

9. DERS 28 ŞUBAT’TA
  Sonrasında İslamiyet’i kabul edenlerin çoğunluğunun da genç yaşta kişiler olduğuna işaret eden Zengin, “Talha bin Ubeydullah’ın 14 ile 18 yaş aralığındayken Müslüman olduğu kaydedilir. Hz. Esma, 17 yaşındayken Müslüman oluyor. Habbap bin Eret 17 yaşındayken, Abdullah bin Mesut 16 yaşında çok genç insanlar. Bir makalede; bütün dünyada, dünyayı değiştirenlerin gençler olduğu yazılıydı. Gerçekten de o ilk Müslümanlar, Müslüman gençler dünyayı değiştirdiler” ifadelerini kullandı.

15 günlük periyotlarla Cumartesi günleri Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salon’da saat 19.30’da gerçekleştirilen ve 17 ders olarak işlenecek Siyer Dersleri programı çerçevesinde 9’ncu ders, 28 Ocak’ta Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma tarafından verilecek.

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