19 Aralık 2017 Salı

Muslera konsantrasyon eksikliğine bağladı

Süper Lig'in 16. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Fernando Muslera maç sonunda yaptığı açıklamalarda felaket senaryosuna gerek olmadığını dile getirdi.

19 Aralık 2017 Salı 10:59
Muslera konsantrasyon eksikliğine bağladı

  Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Evkur malatyaspor">Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olarak liderliği Başakşehir'e kaptırdı. İstanbul temsilcisi bu mağlubiyetle üst üste dördüncü deplasman maçından da yenilgiyle ayrıldı. Uruguaylı kaleci Fernando Muslera maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Muslera, felaket senaryosu yazmaya gerek olmadığını belirterek, konsantrasyon sorunu yaşadıklarını söyledi. Muslera, "Bugün zor bir rakibe karşı oynadık. İnanılmaz iyi savunma yapan, topun arkasına 10 kişi geçen, birbirine bağlı bir takımla oynadık. İlk yarının sonlarında bir anlık konsantrasyon sorunu yaşadık ve sonrasında kalemizde iki gol gördük. Buradan felaket senaryoları çıkarmamıza gerek yok, hala ligin üst sıralarında yer alıyoruz." dedi.

HABER MERKEZİ
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