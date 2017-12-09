09 Aralık 2017 Cumartesi

MÜSİAD’dan TÜMSİAD’a hayırlı olsun ziyareti

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şube Başkanlığına atanan Murat Gümüş’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

09 Aralık 2017 Cumartesi 11:58
MÜSİAD’dan TÜMSİAD’a hayırlı olsun ziyareti
Ziyarette konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, TÜMSİAD'ın yeni Başkanı Murat Gümüş’e başarılar dileyerek, “Türkiye'mizin çok değerli bir STK’sı olan TÜMSİAD’ta bir görev değişikliği oldu, yeni başkana hayırlı olsun için geldik. Bunda sonraki yapacağı çalışmalarda başarılar diliyorum” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş ise, “Bunda sonraki süreçte şehrimizin ekonomik yapılarında ve faaliyetlerinde milli ve manevi değerlerimizin öne çıkartacak şekilde gayretler içerisinde olacağız” diye konuştu.
İHA

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