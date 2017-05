MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ve yeni yönetim, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Kalan, bundan sonraki süreçte İnönü Üniversitesi ile sanayi işbirliği içerisinde projeleri geliştireceklerini söyledi. Kalan, Malatya’nın geleceği ve ekonomisinin gelişmesi adına üniversite ile her zaman işbirliği içerisinde olacaklarını da belirterek kendilerini kabullerinden dolayı Rektör Kızılay’a teşekkür etti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay’da MÜSİAD’ın yeni yönetimini ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek “Yeni döneminizde çalışmalarınızda başarılar diliyoruz” dedi.

İnönü Üniversitesinin diğer sivil toplum kuruluşları ile olduğu gibi MÜSİAD Malatya şubesi ile de güçlü işbirliği ve iletişim kurma arzusu içerisinde olduklarını belirten Kızılay, “Üniversite-Sanayi iş birliğinde ağırlı olarak Teknokenti değerlendirmek istiyoruz. Yeni bilgi ve teknoloji üretmeyi Teknokent üzerinden yapmayı hedefliyoruz. Bu konuda MÜSİAD’ın da üyesi olan çok kıymetli işadamlarımız ile çok güçlü bir iş birliği içerisinde çalışmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Rektör Kızılay, güçlü bir işbirliği içerisinde bu dönemi daha verimli ve Malatya’ya değer katacak bir şekilde yürütmek istediklerini de belirterek “Biz üniversite olarak her türlü işbirliğine her zaman açığız” dedi.

İHA