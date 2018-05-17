Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 28°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102363
ALTIN
183.969
DOLAR
4.4380
STERLİN
6.0085
EURO
5.2459

MÜSİAD yönetimi Başkan Polat'ı ziyaret etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi Başkanı Hüseyin Kalın ve yönetim kurulu üyeleri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. 

MÜSİAD yönetimi Başkan Polat'ı ziyaret etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi Başkanı Hüseyin Kalın ve yönetim kurulu üyeleri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. 

17 Mayıs 2018 Perşembe 11:57
MÜSİAD yönetimi Başkan Polat'ı ziyaret etti

Başkan Polat’a yeni görevinde başarılar dileyen Kalın, "Memleketimizin birliği ve beraberliği için Malatya’mızın büyümesi ve kalkınması için elimizde gelen bütün gayretleri göstereceğiz" dedi. 
İsrail'in Kudüs vahşeti kınayan Kalın, ayrıca Filistinler için bir iftar programı düzenleyeceklerini burada elde edilen gelirin Filistin’e gönderileceğini söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise MÜSİAD ’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve kendisinin de MÜSİAD üyesi olduğunu belirterek, "MÜSİAD büyük bir aile aslında MÜSİAD bir duruş bu yönüyle ben MÜSİAD üyesi olmaktan büyük bir gurur duyuyorum" şeklinde konuştu. 
Bu yılki Ramazan programların temel ekseni “Kudüs şehitleri" olacak ve ana tema olarak ta Kudüs’ü işleyeceğiz. Kudüs’teki barbar, işgalci siyonist rejiminin oradaki Filistin kardeşlerimize yapmış olduğu zülüm, soykırım kınıyoruz. İşgalci siyonist rejim bilsin ki, bu topraklar Filistin’lerindir, Filistin’ler bu topraklarda huzur ve barış içerisinde yüzyıllar boyu kalmışlardır, bunlar geçicidir ama bu vatan asıl sahiplerine dönecektir" diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MÜSİADHacı Uğur PolatZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP’liler Filistin için tek yürek
CHP’liler Filistin için tek yürek
Nazilli Belediyesinde Malatya Kültür ve Dayanışma Derneği açıldı
Nazilli Belediyesinde Malatya Kültür ve Dayanışma Derneği açıldı
Malatya'da üreticiler için eğitim çalışmaları yapılacak
Malatya'da üreticiler için eğitim çalışmaları yapılacak

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim