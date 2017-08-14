14 Ağustos 2017 Pazartesi

MÜSİAD Kudüs’te

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve iş adamlarından oluşan bir heyet ile beraber Kudüs’e gitti.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:23
MÜSİAD Kudüs’te

  MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, iş adamlarından oluşan bir heyet ile beraber İsrail'in Filistinlilere yönelik haksız yasak ve sınırlamalarına tepki göstermek ve Filistinlilere destek vermek amacıyla Kudüs'e gitti.

KALAN DA KATILDI
  MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan’ın da katıldığı ziyarette, MÜSİAD heyeti, ilk gün El Halil Şehri'nde Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakup ve Hz. Yusuf Peygamberlerin kabirlerini ziyaret etti. İkinci gün ise, Hz. Ömer Camii, El-Halil Kapısı ve Burak (Ağlama) Duvarını ziyaret eden ve Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı kılan heyet daha sonra Burak Mescidi, Mervan Mescidi ve Kadim Mescidi'ni de ziyaret etti.

Burada konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Mescid'i Aksan'nın Müslümanlar için kutsal olduğunu söyleyerek, İsrail'in girişimlerini kınadı.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise, Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılmasını kabul etmeyeceklerini ifade ederek, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için olan önemine değindi.

İHA
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