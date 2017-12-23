MÜSİAD Dost Meclisi'nin konuğu İlahiyatçı Mustafa Koruyucu oldu
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesinin Aralık ayı Dost Meclisi toplantısının bu ay ki konuğu İlahiyatçı ve İş Adamı Mustafa Koruyucu oldu.
23 Aralık 2017 Cumartesi 12:01
MÜSİAD meclis salonunda gerçekleşen Toplantının açılışında konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan,”Dost meclisi toplantılarının bu yıl sonuna yaklaşıldığını önümüzdeki hafta son bir toplantımız olacak böylece 2017 dost meclisi toplantılarımız bitirmiş olacağız” dedi. İlahiyatçı ve İş Adamı Mustafa Koruyucu ise, teknoloji ve teknik gelişmeler hayatın değişkenleri iken İslam dünyası pek çok teknolojik gelişmelere kapısını kapattığını ifade ederek,”Allah'ın meşru bıraktığı meşru kıldığı serbest olan alanlarını bizler serbest olmayan sınırlı hale getirerek daraldık. Bizler hepimiz sırada Müslüman’ız hiç birimizin diğerinde farkı yok. İslami bilmek hepimiz boynunu borcu nasıl namaz kılmayı bilmek üzerimize farzsa, oruç farzsa aynı şekilde insanın kendinin ekmek yediği rızık kazandığı sektörle ilgili helal ve haramları bilmesi onun üzerine farz-ı ayindir. Kuranı kerimde ticaret diye baktığımız zaman karşılıklı her kesin razı olacağı bir alış veriş yapılacak mal, para ya da birbirine takasın kar etmek amacıyla malların tedavül etmesini anlatır“ diye konuştu.
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