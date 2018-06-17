MÜSİAD'dan geleneksel bayram kahvaltısı

Hürriyet Parkı'ndaki bir restorantta gerçekleşen kahvaltı programına MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Genç MÜSİAD Başkanı M. Barış Yılmaz ile üyeler ve aileleri katıldı.

Programda bir konuşma yapan MÜSİAD Şube Başkanı Hüseyin Kalan, tüm İslam Aleminin bayramını kutlayarak, kahvaltı programına katılanlara teşekkür etti.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Kalan,” Birlik ve beraberliğin bu günlerde en çok ihtiyacımız olduğu bir süreçte geçiyoruz, birlik ve beraberliğimizi koruyalım. Seçime gittiğimiz bu dönmede birlik ve beraberlik içerisinde milletimizin hayrına vesile olacak kadroları iş başına geçirelim” diye konuştu.

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