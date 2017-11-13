Bu yıl yedincisi düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Malatya’ya gelen ünlü oyuncular hayranları ile buluşma imkanı buluyor. Bu oyunculardan bir tanesi de Murat Ünalmış oldu. Festival kapsamında düzenlenen söyleşide hayranları ile buluşan Ünalmış, Malatya’da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, sinema sektörüne giriş macerasını anlattı.

HAYRANLARINA SİNEMA MACERASINI ANLATTI

Ünalmış, “Ben eski bir basketbolcuydum ama çocukken sinemaya karşı büyük bir ilgim vardı. Önce bana mankenlik yapmam gerektiğini söylediler, ‘Elin ayağın düzgün dediler’. Ben de bir iki deneme yaptım daha sonra bu işin bana göre olmayacağına karar verdim. Daha sonra internette arama motoruna oyunculuk okullarını yazdım ve ilk çıkan linki tıkladım ve bu gün karşınızda oturuyorsam bunu yaptığım içindir. Benim sinema maceram böyle başladı. İlk profesyonel deneyimim de okul zamanındaydı. Okula bir yapımcı geldi, genç ve dinamik bir delikanlıya ihtiyaç olduğunu söyledi. Sonra beni sınıftan gelip aldılar. Bana bir iş teklif etiler ve o zaman 20 yaşında idim, ilk dizim ‘Bedel’ adlı diziydi” şeklinde açıklamalarda bulunan Ünalmış, kendisine dizi ve sinema tekliflerinin peş peşe gelmeye başladığını söyledi.

FOTOĞRAF ÇEKMEYİ UNUTMADILAR

Ünalmış, Malatya’da sinema ve sanat faaliyetlerine gösterilen ilginin kendisini mutlu ettiğini söyleyerek, hayranlarından gelen soruları cevapladı.

Sohbet havası içerisinde geçen söyleşide oyuncu sevenleri ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

İHA