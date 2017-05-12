Dün akşam vefat eden Kezban Murat”ın cenazesi, şehir mezarlığında Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında defnedildi. Cenaze namazına, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Sayın, Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı ihsan Akın, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek ve oda başkanları, yakınları ve sevenleri katıldı

Aile, taziyeleri Şeyhbayram Mahallesi Asıl Sokakta bulunan evde kabul ediyor.

İHA