12 Mayıs 2017 Cuma

Murat ailesinin acı günü

Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat'ın annesi Kezban Murat (91) toprağa verildi.

12 Mayıs 2017 Cuma 14:45
Murat ailesinin acı günü
  Dün akşam vefat eden Kezban Murat”ın cenazesi, şehir mezarlığında Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında defnedildi. Cenaze namazına, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Sayın, Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı ihsan Akın, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek ve oda başkanları, yakınları ve sevenleri katıldı
Aile, taziyeleri Şeyhbayram Mahallesi Asıl Sokakta bulunan evde kabul ediyor.
İHA
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