13 Kasım 2017 Pazartesi

Mültecilere 115 bin TL’lik ilaç yardımı yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Suriye’deki savaştan mağdur olan mültecilere 115 bin TL’lik daha ilaç yardımı yapıldı.

13 Kasım 2017 Pazartesi 11:14
Mültecilere 115 bin TL’lik ilaç yardımı yapıldı

  Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından temin edilen ilaçlar, 3 bin 444 kutudan oluşuyor. Kalp, şeker, tansiyon, astım, bronşit gibi kronik hastalık ilaçlarından oluşan yardım, Suriyeli mültecilerin tedavisinde kullanılacak. Yardım malzemeleri içerisinde hastalar için ihtiyaç duyulan beslenme mamaları da bulunuyor.

İlaçlar, Suriye sınırındaki mülteci kamplarında hizmet veren sağlık birimlerine ulaştırılmak üzere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ziya Kesriklioğlu tarafından İHH Malatya Temsilcisi Ömer Derin’e teslim edildi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMültecilere 115 Bin TL’lik Ilaç Yardımı

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