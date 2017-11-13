Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından temin edilen ilaçlar, 3 bin 444 kutudan oluşuyor. Kalp, şeker, tansiyon, astım, bronşit gibi kronik hastalık ilaçlarından oluşan yardım, Suriyeli mültecilerin tedavisinde kullanılacak. Yardım malzemeleri içerisinde hastalar için ihtiyaç duyulan beslenme mamaları da bulunuyor.

İlaçlar, Suriye sınırındaki mülteci kamplarında hizmet veren sağlık birimlerine ulaştırılmak üzere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ziya Kesriklioğlu tarafından İHH Malatya Temsilcisi Ömer Derin’e teslim edildi.

HABER MERKEZİ