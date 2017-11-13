Kongre kapsamındaki çalıştaya ev sahipliği yapacak olan Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu, Türkiye’de 200 binin üzerinde mültecinin Malatya’nın da içinde yer aldığı 10 ayrı şehirde 26 geçici barınma merkezinde bulunduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın da katılacağı kongrede Uluslararası Pediatri Cemiyeti (IPA) önümüzdeki dönem başkanı ve IPAF Başkanı Eroll Alden, IPA Yönetim Kurulu Direktörü William Keenan, Amerika Birleşik Devletleri’nden Marianne O’Grady, Portekiz’den Uluslararası Ergen Sağlığı Derneği Başkanı Helena Fonseca’nın yanı sıra Türkiye'deki tıp fakültelerinden deneyimli öğretim üyeleri, çocukların yoğun olduğu, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Van gibi bölgelerinden hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanları yer alacak.

TOPLAM 6 MİLYON ÇOCUK SAVAŞTAN ETKİLENDİ

Kerem Hasanoğlu, Türkiye'nin mültecilere yönelik yaptığı çalışmalarla bugüne kadar birçok ülkeye rol model olacak düzeye geldiğini, çalıştayda uluslararası üst düzey akademisyenlerin de katılımı ile önemli başlıkların ele alınacağının altını çizdi.

Dünyada 65 milyon mülteci bulunduğunu, bunların yarısının, yani 30-35 milyonunun çocuk olduğunun tahmin edildiğini söyleyen Hasanoğlu, Mart 2011’den bu yana ise sadece Suriye’de 11 milyon kişinin evlerinden olduğunu hatırlattı. Hasanoğlu, savaştan toplam 6 milyon çocuğun etkilendiğini, Türkiye’de 200 binin üzerinde mültecinin Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Mardin, Hatay, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Malatya gibi 10 ayrı şehirde 26 geçici barınma merkezinde bulunduğunu, Türkiye'deki toplam mülteci sayısının ise 3 milyonun üzerinde olduğunu söyledi.

Hasanoğlu, “Bunların da 1 buçuk milyondan fazlası çocuk” dedi ve çalıştayda mülteci çocukların güncel durumu, mağdur olmuş zarar görmüş çocuklarda IPA’nin rolü, Türkiye’deki mülteci çocuklar ve TMPD’nin çalışmaları, Türkiye’deki mülteci ergenler ve TMPD’nin çalışmaları, mülteci çocuklarda akıl sağlığı: Risk, iyileşme, düzelme, önleme ve mücadele etme, mültecilerde erken yaş çocukluk, okul çağı ve ergenlik döneminde akıl sağlığı gibi konuların tartışılacağını açıkladı.

MÜLTECİ ÇOCUKLARIN FİZİKSEL VE RUHSAL SAĞLIĞI İÇİN…

“Çalıştay sonucunda, mülteci çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığı için ortaya konulan çözüm önerileri ulusal ve uluslararası platformlarda etkin olacaktır” diyen Hasanoğlu, uluslararası katılımcıların yanı sıra, yüzün üzerinde her alandan katılımcının da olacağı çalıştayın sonucunu gerekli mercilerle paylaşacaklarını söyledi.

Hasanoğlu, “Bu çocukların koruma altına alınması, tedavi edilmesi ve kararlılık içinde onlar için yeni adımların atılması gerekiyor. Onlara psiko-sosyal destek verilmesi, yeniden hayata tutunmaları ve bir birey olarak yeniden topluma kazandırılmaları gerekiyor. İşte Antalya’da yapacağımız çalıştayda tüm bu konuları masaya yatıracağız” şeklinde konuştu.

İHA