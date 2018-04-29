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Müjde Üstüne Müjde

Hükûmet 24 Haziran öncesi geniş toplum kesimlerini ilgilendiren önemli düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Müjde Üstüne Müjde

Hükûmet 24 Haziran öncesi geniş toplum kesimlerini ilgilendiren önemli düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

29 Nisan 2018 Pazar 11:44
Müjde Üstüne Müjde

Çok sayıda vatandaşında merakla beklediği bedelli askerlik konusunda son günlerde hükûmet kanadından yapılan üst üste açıklamalar, gençleri heyecanlandırdı.

Bu konudaki en net açıklama önceki gün Başbakan Binali Yıldırımdan geldi.
Yıldırım’ın “Bedelli askerliğe bakış açımız müspet. Ancak orada şöyle bir istismar olmaması gerekir” değerlendirmesinin ardından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’tan da “Başbakanımız bu konuya ‘müspet bakıyorum’ dedikten sonra hükûmetimiz bu konuyu mutlaka değerlendirecektir” açıklaması geldi.

Hükûmetin bedelli askerlik konusunda harekete geçmesi durumunda, Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının yapacağı teknik analiz sonrası son kararın verilmesi bekleniyor.

Türkiye’de şu anda 400 bini aşkın bakaya ve 2,5 milyona yakın tecilli gencin bulunduğu ifade ediliyor. Gündeme bomba gibi düşen bedelli askerlik açıklamalarının ardından gençler sosyal medya üzerinden ‘Yaş 25, Bedel 15’ sloganıyla açıklamaları destekledi.

İMAR BARIŞIYLA YIKIMLAR DURACAK

Hükûmet imar barışı konusunda da önemli adımlar atacak.
Tüm yapıların kayıt altına alınması ve tapu sorunlarının çözülmesi için konutlar üzerindeki yıkım kararlarını durduracak. Yaklaşık 70 milyar liralık gelir gelmesi beklenen imar barışı 12 ila 13 milyon konutu ilgilendiriyor. İmar barışından elde edilecek olan gelirin kentsel dönüşüm kapsamında kullanılacağı belirtiliyor.

OKULU BIRAKANA MÜJDE

Üniversiteyi çeşitli nedenden dolayı bırakmak zorunda kalanlara yönelik de hükûmetten önemli bir adım geliyor.
Başbakan Yıldırım’ın ‘konuşacağız’ dediği düzenlemenin yakın zaman içerisinde gündeme gelmesi bekleniyor. Öğrenci affından yararlanmak isteyenler öğrencilerin ailevi nedenlerle ve ilgi gösterememe nedeniyle ayrılanları kapsayacağı ifade ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞEBİLİR

Yakın zamanda yaşanan bir önemli gelişme de akaryakıt başta olmak üzere bazı ürünlere yönelik ÖTV indirimi geleceği iddiası oldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem’in de fiyat esnekliği az olan mallarda ÖTV indirimine gidilmesi gerektiğini ifade ettiği belirtiliyor.

MİNİ PAKET KONUŞULUYOR

Hükûmetin bir süredir üzerinde çalıştığı, içerisinde hem yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik adımların hem de bazı sektörlere yönelik kritik değişikliklerin yer aldığı belirtilen paketin ‘mini versiyonunun’ da seçim öncesi gelebileceği konuşuluyor.Ancak seçim çalışmaları nedeniyle paketin gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor

İHA

Son Güncelleme: 29.04.2018 11:52
Anahtar Kelimeler:
Okulu Bırakana AfImarBedelli Askerlik
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