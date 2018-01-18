MUHTARLIĞA BIRAKILAN TEBLİGAT...

Muhtar Yiğit açıklamasını şöyle sürdürdü: “Adınıza çıkartılan gerek mahkeme tebligatı gerekse icra takip ve trafik idari ceza karar tutanağı postacı tarafından evinize iletilir. Evde bulunmadığınız taktirde, postacı tarafından kapıya evrakınızı ilgili mahalle muhtarlığından alınız yazılı haber kağıdını yapıştırır. Postacı tarafından kapınıza yapıştırılan haber kağıdındaki tarih tebliğ tarihi sayılacaktır. Bilindiği gibi icra işlemlerinde itiraz süresi 7 gündür. Yedi günlük süre geçtiğinde itiraz hakkınız bulunmuyor. Trafik cezalarında ise 15 gün içerisinde kesilen ceza peşin olarak yatırıldığında % 25 indirim uygulanıyor. Gerek icra takibindeki 7 günlük süre gerekse trafik cezalarındaki 15 günlük sürenin geçmemesi için tebligatların zamanında alınması mağduriyeti ortadan kaldıracaktır. Bazı vatandaşlar muhtarlığa bırakılan tebligatları kendilerine ulaştırılmadığı için muhtara sitemde bulunuyorlar. Muhtarların kişilere tebligatları ulaştırma gibi bir zorunluluğu bulunmuyor. Kaldı ki; 20 -25 bin nufuslu olan mahalleler var. Günlük yüzlerce tebligat muhtarlığa bırakılıyor. Muhtarların bırakılan tebligatları kişilere ulaştırması mümkün değildir. Bazı vatandaşların ise muhtarlığa bırakılan tebligatları muhtarın aldığını zannederek muhtara sitemde ve itirazda bulunuyor.Oysa Tebligat Kanununun 21'inci maddesi doğrultusunda tebligat muhtarlık makamına bırakılma zorunluluğu var.Muhtar tebligatı almıyorum diyemiyor”.